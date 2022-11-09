9 Kasım 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları 09.11.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

Şans Topu'nda haftanın son çekilişinde talihlileri çekiliş souçların bekliyor. Büyük ikramiye kazanmak için 5 şanslı rakamı tutturmanızın yanı sıra joker sayısı ile de ödül elde edebiliyorsunuz. 9 Kasım 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları bu kapsamda merakla araştırılıyor. Büyük ödülün kime çıkacağı çekiliş sonuna göre netlik kazanacak. İşte 09.11.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı...

9 KASIM 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLAR | 09.11.22 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

9 Kasım 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar henüz açıklanmadı.

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6 KASIM 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLAR | 06.11.22 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

6 Kasım 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar şöyle:

1- 5- 7- 11- 17- 8

2 KASIM 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU SONUÇLAR | 02.11.22 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

2- 7- 1- 8- 28- 32- 8