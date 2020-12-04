9 Kere Leyla filmi konusu nedir? Oyuncuları kim? Ne zaman, Saat kaçta yayınlanacak? Netflix'in yeni Türk yapımı filmi 9 Kere Leyla bugün izleyici ile buluştu. Filmin izleyici ile buluşmasının ardından 9 Kere Leyla filmi konusu nedir? Oyuncuları kim? Ne zaman, Saat kaçta yayınlanacak? soruları da araştırılmaya başlandı. İşte film severlerin merakla araştırdığı 9 Kere Leyla hakkında merak edilen her şey haberimizde...

9 KERE LEYLA FİLMİNİN KONUSU NE?

Leyla ve Adem'in uzun yıllardır süren mutlu bir evlilikleri vardır. Ancak bir süre sonra evlilikleri çıkmaza girer. Evliliklerinin heyecanı ortadan kalkar ve Adem, kalbinin yeniden çarpmasına neden olan bir aşığa dönüşür.

Nergis adında bir kadına aşık olan Adem, bunu hiç beklemiyordu. Ancak Adem'i şoke eden Nergis'in, onun için planladığı eylemlerdir.

9 KERE LEYLA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Film'de usta oyuncular Haluk Bilginer ve Demet Akbağ'nın yanı sıra şu oyuncularda yer alıyor:

· Elçin Sangu

· Fırat Tanış

· Alican Yücesoy

· Hakan Eke

· Emre Kıvılcım

· İhsan Ceylan

· Hasan Eflatun Akay

· Bertan Çelikkol

· Kerime Obenik

· Bimen Zartar

· Reşit Berker Enhoş

· Arda Cartı

9 KERE LEYLA FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE YAYINLACAK?

9 Kere Leyla filmi 4 Aralık tarihinde Netflıx'te izleyici ile buluşacak.