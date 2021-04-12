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  3. 9 kişinin koronavirüse yakalandığı mezra karantinaya alındı

9 kişinin koronavirüse yakalandığı mezra karantinaya alındı

Siirt'in Baykan ilçesindeki bir köy mezrasında 9 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıkınca mezra 10 gün karantinaya alındı, bölgede yüz yüze eğitime ise ara verildi.

9 kişinin koronavirüse yakalandığı mezra karantinaya alındı

Sağlık Bakanlığının paylaştığı koronavirüs risk haritasında orta riskli iller arasında yer alan Siirt'te, Baykan ilçesi Karakaya köyüne bağlı Eğridere mezrası 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Mezrada ikamet eden 9 vatandaşın testinin pozitif çıktığı ve temaslı kişilerin tespit edilmesi nedeniyle tedbir amacıyla 10 günlük karantina uygulamasına geçilmesine karar verildiği belirtildi.

İl Valiliğinden yapılan açıklamada, ''Karakaya Köyüne bağlı Eğridere Mezrasında karantina süresince eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Eğridere Mezrasında sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır. Vatandaşları korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan mezrada 10 gün süreyle karantina uygulaması başlamıştır" denildi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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