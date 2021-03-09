9 Mart altın fiyatları ne kadar 2021? Bugün altın ne kadar oldu? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL? Piyasaların açılmasıyla düşme eğilimi yaşayan altın fiyatlarıyla ilgili vatandaşlar, 9 Mart altın fiyatları ne kadar 2021? Bugün altın ne kadar oldu? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL? sorularını internette çokça aratmaya başladı. Biz de yeni günün altın kurlarını haberimizde derledik.

1 14 9 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR 2021? BUGÜN ALTIN NE KADAR OLDU? GRAM ALTIN FİYATI 2021 Alış: 417,73 TL Satış: 417,81 TL