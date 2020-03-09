9 Mart bugün hangi diziler var? |9 Mart Pazartesi yayın akışı

9 Mart Pazartesi bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Çukur,Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz, Çocuk, Bir zamanlar Çukurova, Melek yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 9 Mart Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

9 MART BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 9 Mart Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

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9 Mart Pazartesi ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 GEL DESE AŞK

00:20 Son Durak

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9 Mart Pazartesi KANAL D Yayın Akışı

07.30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

10.45 GELİNİM MUTFAKTA

13:45 GELİNİM MUTFAKTA

17.00 ARKA SOKAKLAR

18:45 Kanal D ANA HABER

20:00 Zalim İstanbul

00.15 HİZMETÇİLER

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9 Mart Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 ÇOCUK

13:30 Gerçeğin Peşinde

16.30 EN GÜZEL BÖLÜM

16.45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 STAR HABER

20:00 SEFİRİN KIZI

00:15 GÜVERCİN

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9 Mart Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Yeni Gelin

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 İlişki Durumu Karışık

12:45 Kuaförüm sensin

16:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 ÇUKUR

00.15 RAMO

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9 Mart Pazartesi FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12.15 A LA ŞERİFE

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19.00 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER

20.00 YASAK ELMA

00.15 FATİH SAVAŞ İLE SOHBET GECESİ

01.15 ÖĞRETMEN

9 Mart TV8 Yayın Akışı

07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:00 8'de Bugün / Canlı

09:30 Gel Konuşalım / Canlı

12:00 Doya Doya Moda

12:45 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00.15 Doya Doya Moda

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9 Mart Pazartesi Pazartesi TRT 1 Yayın Akışı

06:05 Seksenler

07:10 İncir Ağacı

08:20 Şampiyon

11:30 1'de Bugün

11:45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15:00 1'de Bugün

15:10 İncir Ağacı

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Vuslat

00.15 Yabancı Sinema "Bırakma Beni"