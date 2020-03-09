9 Mart bugün hangi diziler var? |9 Mart Pazartesi yayın akışı
9 Mart Pazartesi kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Çukur, Zalim İstanbul, Yasak Elma yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 9 Mart Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
9 Mart Pazartesi bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Çukur,Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz, Çocuk, Bir zamanlar Çukurova, Melek yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 9 Mart Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
9 MART BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 9 Mart Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
9 Mart Pazartesi ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 GEL DESE AŞK
00:20 Son Durak
9 Mart Pazartesi KANAL D Yayın Akışı
07.30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
10.45 GELİNİM MUTFAKTA
13:45 GELİNİM MUTFAKTA
17.00 ARKA SOKAKLAR
18:45 Kanal D ANA HABER
20:00 Zalim İstanbul
00.15 HİZMETÇİLER
9 Mart Pazartesi STAR TV Yayın Akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 ÇOCUK
13:30 Gerçeğin Peşinde
16.30 EN GÜZEL BÖLÜM
16.45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 STAR HABER
20:00 SEFİRİN KIZI
00:15 GÜVERCİN
9 Mart Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Yeni Gelin
08:00 Kendine İyi Bak
10:00 İlişki Durumu Karışık
12:45 Kuaförüm sensin
16:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 ÇUKUR
00.15 RAMO
9 Mart Pazartesi FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
12.15 A LA ŞERİFE
14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19.00 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER
20.00 YASAK ELMA
00.15 FATİH SAVAŞ İLE SOHBET GECESİ
01.15 ÖĞRETMEN
9 Mart TV8 Yayın Akışı
07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:00 8'de Bugün / Canlı
09:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:00 Doya Doya Moda
12:45 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00.15 Doya Doya Moda
9 Mart Pazartesi Pazartesi TRT 1 Yayın Akışı
06:05 Seksenler
07:10 İncir Ağacı
08:20 Şampiyon
11:30 1'de Bugün
11:45 Hapishanedeki Çiçek
13:00 Aileler Yarışıyor
15:00 1'de Bugün
15:10 İncir Ağacı
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Vuslat
00.15 Yabancı Sinema "Bırakma Beni"
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