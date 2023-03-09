9 Mart Perşembe günü Altın piyasası güven vermiyor! Çeyrek ve Gram yükselişte Ons altın düşüşte!

Milyonların yatırım için en güvenli liman olarak değerlendirdiği Altın, Dolar ve Euro piyasasında düşüş devam ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıkalmalar sonrasında, özellikle Ons altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Piyasadaki son durumu merak eden yatırımcılar için 9 Mart Perşembe günü itibariyle Altın, Euro ve Dolar fiyatları.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Önceki güne göre yükselişe geçen Gram altının 9 Mart Perşembe günü alış fiyatı bin 103 TL 80 kuruş, satış fiyatı bin 104 TL 02 kuruştan alıcı buluyor.

Çeyrek altının alış fiyatı bin 766 TL, satış fiyatı bin 805 TL

Cumhuriyet altının alış fiyatı 7 bin 064 TL, satış fiyatı 7 bin 108 TL.

Yarım altının alış fiyatı 3 bin 521 TL, Satış fiyatı ise 3 bin 610 TL den alıcı buluyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

FED'in açıklamalarının ardından seri bir düşüşe geçen Ons altın, alış fiyatı bin 813 TL 61 kuruş, satış fiyatı ise bin 813 TL 86 kuruş tan işlem görüyor.

DOLAR VE EURO SABİT

ABD Doları, 9 Mart Perşembe sabah saatlerinde 18,94 liradan işlem görürken, Euro ise 19.99'dan alıcı buluyor.

İngiliz Sterlini de 22,4869 lira dan işlem görüyor.