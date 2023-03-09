9 Mart Perşembe günü Altın piyasası güven vermiyor! Çeyrek ve Gram yükselişte Ons altın düşüşte!

Milyonların yatırım için en güvenli liman olarak değerlendirdiği Altın, Dolar ve Euro piyasasında düşüş devam ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalar sonrasında, altın fiyatlarında dengesizlik söz konusu.

YAYINLAMA
Google News
9 Mart Perşembe günü Altın piyasası güven vermiyor! Çeyrek ve Gram yükselişte Ons altın düşüşte!

Milyonların yatırım için en güvenli liman olarak değerlendirdiği Altın, Dolar ve Euro piyasasında düşüş devam ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıkalmalar sonrasında, özellikle Ons altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Piyasadaki son durumu merak eden yatırımcılar için 9 Mart Perşembe günü itibariyle Altın, Euro ve Dolar fiyatları.

9 Mart Perşembe günü Altın piyasası Güven vermiyor! Çeyrek ve Gram yükselişte Ons altın düşüşte!

ÇEYREK VE GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Önceki güne göre yükselişe geçen Gram altının 9 Mart Perşembe günü alış fiyatı bin 103 TL 80 kuruş, satış fiyatı bin 104 TL 02 kuruştan alıcı buluyor.

Çeyrek altının alış fiyatı bin 766 TL, satış fiyatı bin 805 TL

Cumhuriyet altının alış fiyatı 7 bin 064 TL, satış fiyatı 7 bin 108 TL.

Yarım altının alış fiyatı 3 bin 521 TL, Satış fiyatı ise 3 bin 610 TL den alıcı buluyor.

9 Mart Perşembe günü Altın piyasası Güven vermiyor! Çeyrek ve Gram yükselişte Ons altın düşüşte!

ONS ALTINDA SON DURUM

FED'in açıklamalarının ardından seri bir düşüşe geçen Ons altın, alış fiyatı bin 813 TL 61 kuruş, satış fiyatı ise bin 813 TL 86 kuruş tan işlem görüyor.

9 Mart Perşembe günü Altın piyasası Güven vermiyor! Çeyrek ve Gram yükselişte Ons altın düşüşte!

DOLAR VE EURO SABİT

ABD Doları, 9 Mart Perşembe sabah saatlerinde 18,94 liradan işlem görürken, Euro ise 19.99'dan alıcı buluyor.

İngiliz Sterlini de 22,4869 lira dan işlem görüyor.

İlgili Haberler
Hayvanlarda ŞAP Virüsü alarm verdi! Hayvan pazarları kapatıldı!
Hayvanlarda ŞAP Virüsü alarm verdi! Hayvan pazarları kapatıldı!
8 Mart 2023 Çarşamba gününün döviz ve kur fiyatları! Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor!
8 Mart 2023 Çarşamba gününün döviz ve kur fiyatları! Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor!
Bankalardan EYT'lilere müjde! Kamu ve özel bankalar emeklilere promosyon vermek için sıraya girdi!
Bankalardan EYT'lilere müjde! Kamu ve özel bankalar emeklilere promosyon vermek için sıraya girdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Deprem bölgesindeki esnafa 250 bin liraya kadar destek müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Deprem bölgesindeki esnafa 250 bin liraya kadar destek müjdesi!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
8 Mart 2023 Çarşamba gününün döviz ve kur fiyatları! Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor!
8 Mart 2023 Çarşamba gününün döviz ve kur fiyatları! Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor!
Bankalardan EYT'lilere müjde! Kamu ve özel bankalar emeklilere promosyon vermek için sıraya girdi!
Bankalardan EYT'lilere müjde! Kamu ve özel bankalar emeklilere promosyon vermek için sıraya girdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Deprem bölgesindeki esnafa 250 bin liraya kadar destek müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Deprem bölgesindeki esnafa 250 bin liraya kadar destek müjdesi!
7 Mart 2023 Salı dövizde son durum: Altın alacakların dikkatine! Zaman daralıyor!
7 Mart 2023 Salı dövizde son durum: Altın alacakların dikkatine! Zaman daralıyor!
Son Haberler
Depremzedelere her sabah 60 litre taze günlük süt dağıtıyor
Depremzedelere her sabah 60 litre taze günlük süt dağıtıyor
Antalya'da motosikletli kurye yaşlı turiste çarptı! Kadın neye uğradığını şaşırdı!
Antalya'da motosikletli kurye yaşlı turiste çarptı! Kadın neye uğradığını şaşırdı!
Tüm Türkiye'nin psikolojisi bozuldu! Depremler psikolojik olarak herkesi etkiledi!
Tüm Türkiye'nin psikolojisi bozuldu! Depremler psikolojik olarak herkesi etkiledi!
9 Mart Perşembe günü Altın piyasası güven vermiyor! Çeyrek ve Gram yükselişte Ons altın düşüşte!
9 Mart Perşembe günü Altın piyasası güven vermiyor! Çeyrek ve Gram yükselişte Ons altın düşüşte!
Elon Musk'a Türkiye'den para cezası! Rekabet Kurulu Twitter'ın sahibine ceza yağdırdı!
Elon Musk'a Türkiye'den para cezası! Rekabet Kurulu Twitter'ın sahibine ceza yağdırdı!
6 Mart 2023 Pazartesi günü dövizde son durum! Altın, Euro ve Dolar alacakların dikkatine!
6 Mart 2023 Pazartesi günü dövizde son durum! Altın, Euro ve Dolar alacakların dikkatine!
Çok Okunanlar
CHP’li yandaş gazeteci Şirin Payzın, AK Partili seçmenleri tehdit etti “ iki ayınız kaldı” iması
CHP’li yandaş gazeteci Şirin Payzın, AK Partili seçmenleri tehdit etti “ iki ayınız kaldı” iması
Özgür Özel HDP'ye bakanlık verilemez diyemem dedi, İYİ Parti şimdi ne diyecek?
Özgür Özel HDP'ye bakanlık verilemez diyemem dedi, İYİ Parti şimdi ne diyecek?
SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
Deprem korkusu kentsel dönüşümü hızlandırdı! İstanbul'da riskli yapılar dönüşüme giriyor!
Deprem korkusu kentsel dönüşümü hızlandırdı! İstanbul'da riskli yapılar dönüşüme giriyor!
4 Mart 2023 Cumartesi altına dikkat! İşte Euro, Dolar ve altın da son durum!
4 Mart 2023 Cumartesi altına dikkat! İşte Euro, Dolar ve altın da son durum!
TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!
TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"