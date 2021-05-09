9 Mayıs 2021 Pazar Fox TV Yayın Akışı |Kefaret FOX'ta

9 Mayıs 2021 Pazar FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen yerli dizi "Kefaret" seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 9 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı...

FOX TV 9 MAYIS 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Son Yaz

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Mucize Doktor

18:00 Bir Su Hikayesi

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret

KEFARET SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep ile Sinan balayında aşk tazelerler. Arzu, Ahmet’in evinde kendine çizilen sınırların dışına çıkarak Elif’i görebilmek için büyük bir risk alır. Münevver, Kadir ile aynı yastığa baş koymakta zorlanır. Alp, Meltem’i ailesiyle tanıştırmaya karar verir. Sude’nin akrabası olduğunu iddia eden biri Sude’yi Zeynep’ten ayırmak için yeni adımlar atar.

KAYNAK: FOX TV