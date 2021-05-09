9 Mayıs 2021 Pazar Fox TV Yayın Akışı |Kefaret FOX'ta
FOX TV 9 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi" yer alırken, günün ikinci yarsında ise "Kefaret" adlı film seyirci karşısında olacak. İşte FOX TV 9 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı...
9 Mayıs 2021 Pazar FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen yerli dizi "Kefaret" seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 9 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı...
FOX TV 9 MAYIS 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Son Yaz
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mucize Doktor
18:00 Bir Su Hikayesi
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
KEFARET SON BÖLÜM ÖZETİ
Zeynep ile Sinan balayında aşk tazelerler. Arzu, Ahmet’in evinde kendine çizilen sınırların dışına çıkarak Elif’i görebilmek için büyük bir risk alır. Münevver, Kadir ile aynı yastığa baş koymakta zorlanır. Alp, Meltem’i ailesiyle tanıştırmaya karar verir. Sude’nin akrabası olduğunu iddia eden biri Sude’yi Zeynep’ten ayırmak için yeni adımlar atar.
KAYNAK: FOX TV