9 Mayıs 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı|Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 9 Mayıs 2021 Pazar akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Arda ile Omuz Omuza" programı ekranlara gelirken, hemen ardından ise "Arda'nın Ramazan Mutfağı" yayınlanacak. Akşam ise "Çok Güzel Hareketler 2" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 9 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı...

KANAL D 9 MAYIS 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Hekimoğlu

16:30 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Hekimoğlu