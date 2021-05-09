9 Mayıs 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı|Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle Kanal D'de
Kanal D'nin 9 Mayıs 2021 Pazar yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında ''Arda ile Omuz Omuza" yer alırken, akşam saatlerinde ise "Çok Güzel Hareketler 2" izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D yayın akışı...
KANAL D 9 Mayıs 2021 Pazar akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Arda ile Omuz Omuza" programı ekranlara gelirken, hemen ardından ise "Arda'nın Ramazan Mutfağı" yayınlanacak. Akşam ise "Çok Güzel Hareketler 2" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 9 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı...
KANAL D 9 MAYIS 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Hekimoğlu
16:30 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Hekimoğlu