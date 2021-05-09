9 Mayıs 2021 Pazar Show TV Yayın Akışı |Cici Babam Show'da
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün yayınlanacak dizileri sizler için derledik. Show TV 9 Mayıs 2021 Pazar gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" yer alırken akşam ise "Cici Babam" yayınlanacak.
9 Mayıs 2021 Pazar TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı programı yer alırken, akşam ise "Cici Babam" filmi izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 9 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı...
SHOW TV 9 MAYIS 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI
07:45 Kuzey Yıldıızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Son Hıçkırık
16:15 Ne Olacak Şimdi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Cici Babam
22:15 Görevimiz Tatil