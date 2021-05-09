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9 Mayıs 2021 Pazar Show TV Yayın Akışı |Cici Babam Show'da

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün yayınlanacak dizileri sizler için derledik. Show TV 9 Mayıs 2021 Pazar gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" yer alırken akşam ise "Cici Babam" yayınlanacak.

9 Mayıs 2021 Pazar Show TV Yayın Akışı |Cici Babam Show'da

9 Mayıs 2021 Pazar TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı programı yer alırken, akşam ise "Cici Babam" filmi izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 9 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı...

9 Mayıs 2021 Pazar Show TV Yayın Akışı |Cici Babam Show'da

SHOW TV 9 MAYIS 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

07:45 Kuzey Yıldıızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Son Hıçkırık

16:15 Ne Olacak Şimdi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Cici Babam

22:15 Görevimiz Tatil

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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