9 Mayıs 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı|Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 9 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Tülin Şahin ile Moda" yer alırken, ardından ise fenomen program "En Güzel Bölüm" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Menajerimi Ara" dizisi yeni bölümü ve renkli konukları ile izleyicisi ile buluşacak... İşte 9 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı...

STAR TV 9 MAYIS 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 En Güzel Bölüm

13:15 Kağıt ev

17:45 Bekir Köse ile İftara Doğru

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM ÖZETİ

Çınar’ın verdiği metot oyunculuğu tavsiyelerinin ardından, kleptomani hastası bir karaktere hazırlanan Arzu’nun başına hiç beklemediği bir olay gelir. Karakterin tam olarak ne hissettiğini anlamak için hırsızlık yapan Arzu, Çınar’la beraber nezarethaneye düşerken yardımlarına Ceyda koşar. Polislerden kaçarken çektikleri video sonucu Arzu rolü kapar ve ilk kez sete çıkar. Set kurallarından ve adabından bihaber olan Arzu’nun yardımına Çınar yetişir. İrem’le çalışmayı kabul eden Barış’ın İrem’e olan öfkesinin sebebi ortaya çıkar.

Geçmişte yaşadıklarından dolayı İrem’i affedemeyen Barış, İrem ve Dicle’nin yakınlaşmalarından oldukça rahatsızlık duyar. Yıllar önce beraber çalıştığı çocuk oyuncu Cüneyt’in peşine düşen Peride ise yıllar sonra ona yeni bir proje ayarlamanın mutluluğunu yaşarken Cüneyt’in Peride’den sakladığı büyük sır emektar oyuncunun hayatını tehlikeye sokacaktır. Aynı tiyatro oyununda yer alan Bâlâ Atabek ve Burcu Altın Deprem’in arasındaki kavga, Dicle ve Kıraç’ı bir kez daha karşı karşıya getirir. İkili arasında çıkan tartışma sonucu Kıraç, Dicle’yi ajansta tutmak için yaptıklarını Dicle’nin yüzüne vururken; Dicle ise Barış’ı Kıraç’ın ikna ettiğini öğrenmesiyle yıkılır.