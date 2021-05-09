9 Mayıs 2021 Pazar TRT1 Yayın Akışı |Teşkilat yeni bölümüyle TRT 1'de

9 Mayıs 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Kuşlarla Yolculuk" adlı dizi yer alırken, hemen ardından "Şehirden Uzakta" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Teşkilat" yepyeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 9 Mayıs 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...

TRT1 9 MAYIS 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

08:10 Kuşlarla Yolculuk

08:40 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna

13:05 Şehirden Uzakta

14:15 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu "Hikayeler"

16:00 Tozkoparan İskender

18:00 Ana Haber

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Teşkilat

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Kasım Firavi takasının ardından havada arızalanan uçak irtifa kaybetmeye başlar. Uçakta büyük panik yaşanır ve Yunanistan’a mecburi iniş yapılır. Bu durum krizin büyümesine neden olur çünkü Kasım’ın Yunanistan’a giriş yasağı vardır. Diğer yanda ekibin diğer üyeleri Ceren’i takip ederken fotoğrafları çekilir.



Serdar ve Zehra, Kasım’la birlikte girdikleri pasaport kontrolünde gergin anlar yaşar. Uçak tamir edilene kadar havalimanındaki otelde kalmaya karar verirler. Yeğeni Kasım’ı taşıyan uçağının düşmediğini öğrenen Fadi hayal kırıklığına uğrar. Kasım’ın Türkiye’ye götürülmesini engellemek için Yunanistan’daki dostu Stefanos’tan yardım ister.



Ekip fotoğraflarını çeken kişiyi yakalayıp karargâhta sorguya alır. Kurulan oyunla Ceren’in deşifre olmadığına ikna edilir. Bu sırada Şef, Ceren’e yeni görevini ileterek Serdar’ın başında olduğu ekibin deşifre edilmesini ister. Uçaktaki arızanın sabotaj kaynaklı olduğunun kesinleşmesi üzerine Fadi’nin peşlerinde olduğunu anlayan Serdar ve Zehra, ülkeyi bir an önce terk etmeleri gerektiğine karar verirler. Stefanos’un adamlarıyla birlikte otele gelmesiyle Yunanistan’dan çıkmak için zorlu bir kaçış planı uygulamaya konur.