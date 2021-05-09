2021 İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2035101192021 İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2031115092021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107310516Formula 1 İspanya GP 2021 canlı izle | S Sport 2 canlı yayın izle | Formula 1 Türkiye'de nasıl izlenir?Formula 1 İspanya GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda 2021? Formula 1 İspanya GP Şifreli mi, şifresiz mi ?2021 Bursa Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1024101782021 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205090034İyi bir nescafe hazırlamanın püf noktaları nelerdir?2021 Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 2060108572021 Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108911629
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 9 Mayıs 2021 Pazar TRT1 Yayın Akışı |Teşkilat yeni bölümüyle TRT 1'de

9 Mayıs 2021 Pazar TRT1 Yayın Akışı |Teşkilat yeni bölümüyle TRT 1'de

TRT 1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? 9 Mayıs 2021 Pazar yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam "Teşkilat" adlı dizi ekranlarda olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

9 Mayıs 2021 Pazar TRT1 Yayın Akışı |Teşkilat yeni bölümüyle TRT 1'de

9 Mayıs 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Kuşlarla Yolculuk" adlı dizi yer alırken, hemen ardından "Şehirden Uzakta" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Teşkilat" yepyeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 9 Mayıs 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...

9 Mayıs 2021 Pazar TRT1 Yayın Akışı |Teşkilat yeni bölümüyle TRT 1'de

TRT1 9 MAYIS 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

 

08:10 Kuşlarla Yolculuk
08:40 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna 
13:05 Şehirden Uzakta
14:15 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu "Hikayeler"
16:00 Tozkoparan İskender 
18:00 Ana Haber
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Teşkilat 

9 Mayıs 2021 Pazar TRT1 Yayın Akışı |Teşkilat yeni bölümüyle TRT 1'de

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

 

Kasım Firavi takasının ardından havada arızalanan uçak irtifa kaybetmeye başlar. Uçakta büyük panik yaşanır ve Yunanistan’a mecburi iniş yapılır. Bu durum krizin büyümesine neden olur çünkü Kasım’ın Yunanistan’a giriş yasağı vardır. Diğer yanda ekibin diğer üyeleri Ceren’i takip ederken fotoğrafları çekilir. 

Serdar ve Zehra, Kasım’la birlikte girdikleri pasaport kontrolünde gergin anlar yaşar. Uçak tamir edilene kadar havalimanındaki otelde kalmaya karar verirler. Yeğeni Kasım’ı taşıyan uçağının düşmediğini öğrenen Fadi hayal kırıklığına uğrar. Kasım’ın Türkiye’ye götürülmesini engellemek için Yunanistan’daki dostu Stefanos’tan yardım ister. 


Ekip fotoğraflarını çeken kişiyi yakalayıp karargâhta sorguya alır. Kurulan oyunla Ceren’in deşifre olmadığına ikna edilir. Bu sırada Şef, Ceren’e yeni görevini ileterek Serdar’ın başında olduğu ekibin deşifre edilmesini ister. Uçaktaki arızanın sabotaj kaynaklı olduğunun kesinleşmesi üzerine Fadi’nin peşlerinde olduğunu anlayan Serdar ve Zehra, ülkeyi bir an önce terk etmeleri gerektiğine karar verirler. Stefanos’un adamlarıyla birlikte otele gelmesiyle Yunanistan’dan çıkmak için zorlu bir kaçış planı uygulamaya konur.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT