9 Mayıs 2021 Pazar TRT1 Yayın Akışı |Teşkilat yeni bölümüyle TRT 1'de
TRT 1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? 9 Mayıs 2021 Pazar yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam "Teşkilat" adlı dizi ekranlarda olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...
9 Mayıs 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Kuşlarla Yolculuk" adlı dizi yer alırken, hemen ardından "Şehirden Uzakta" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Teşkilat" yepyeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 9 Mayıs 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...
TRT1 9 MAYIS 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI
08:10 Kuşlarla Yolculuk
08:40 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
13:05 Şehirden Uzakta
14:15 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu "Hikayeler"
16:00 Tozkoparan İskender
18:00 Ana Haber
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Teşkilat
TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ
Kasım Firavi takasının ardından havada arızalanan uçak irtifa kaybetmeye başlar. Uçakta büyük panik yaşanır ve Yunanistan’a mecburi iniş yapılır. Bu durum krizin büyümesine neden olur çünkü Kasım’ın Yunanistan’a giriş yasağı vardır. Diğer yanda ekibin diğer üyeleri Ceren’i takip ederken fotoğrafları çekilir.
Serdar ve Zehra, Kasım’la birlikte girdikleri pasaport kontrolünde gergin anlar yaşar. Uçak tamir edilene kadar havalimanındaki otelde kalmaya karar verirler. Yeğeni Kasım’ı taşıyan uçağının düşmediğini öğrenen Fadi hayal kırıklığına uğrar. Kasım’ın Türkiye’ye götürülmesini engellemek için Yunanistan’daki dostu Stefanos’tan yardım ister.
Ekip fotoğraflarını çeken kişiyi yakalayıp karargâhta sorguya alır. Kurulan oyunla Ceren’in deşifre olmadığına ikna edilir. Bu sırada Şef, Ceren’e yeni görevini ileterek Serdar’ın başında olduğu ekibin deşifre edilmesini ister. Uçaktaki arızanın sabotaj kaynaklı olduğunun kesinleşmesi üzerine Fadi’nin peşlerinde olduğunu anlayan Serdar ve Zehra, ülkeyi bir an önce terk etmeleri gerektiğine karar verirler. Stefanos’un adamlarıyla birlikte otele gelmesiyle Yunanistan’dan çıkmak için zorlu bir kaçış planı uygulamaya konur.