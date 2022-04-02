9 Mayıs 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 9 Mayıs 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 9 Mayıs 2022 Pazartesi maç programı...

9 MAYIS 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

9 Mayıs 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



12:05

Melbourne City - Wellington Phoenix

Avustralya A Ligi

Bein Sports 4, Bilyoner TV

15:00

Almanya - Bosna Hersek

UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

15:00

Hollanda - Danimarka

UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

16:00

Samgurali - Telavi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

16:30

Sumqayıt - Shamakhi

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

18:45

Qabala - Neftçi Bakü

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

19:00

Gornik Leczna - Termalica

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00

KFUM Oslo - Brann

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Ranheim - Stabaek

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Raufoss - Bryne

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Sandnes - Fredrikstad

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Sogndal - Kongsvinger

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Antalyaspor - Konyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Gagra - Lokomotif Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00

Viborg - Vejle

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

Helsingborg - Norrköping

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Sundsvall - Degerfors

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Varnamo - Hacken

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Örebro - Östersunds

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Skövde - Halmstads

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:10

Elfsborg - Djurgarden

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

21:00

Finlandiya - Norveç

UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

21:00

İspanya - Fransa

UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

21:45

Fiorentina - Roma

İtalya Serie A

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45

Sheffield W. - Sunderland

İngiltere EFL League 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:00

Girona - Tenerife

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

22:00

Cobresal - Everton DV

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

22:15

Belenenses - Famalicao

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

23:30

San Martin - Alianze Lima

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV