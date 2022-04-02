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  3. 9 Mayıs 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

9 Mayıs 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

9 Mayıs 2022 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 9 Mayıs 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

9 Mayıs 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 9 Mayıs 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 9 Mayıs 2022 Pazartesi maç programı...

9 MAYIS 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

9 Mayıs 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


12:05
Melbourne City - Wellington Phoenix
Avustralya A Ligi

Bein Sports 4, Bilyoner TV

15:00
Almanya - Bosna Hersek
UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

15:00
Hollanda - Danimarka
UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

16:00
Samgurali - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

16:30
Sumqayıt - Shamakhi
Azerbaycan Premier Ligi

 CBC Sport

18:45
Qabala - Neftçi Bakü
Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

19:00
Gornik Leczna - Termalica
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00
KFUM Oslo - Brann
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Ranheim - Stabaek
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Raufoss - Bryne
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Sandnes - Fredrikstad
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Sogndal - Kongsvinger
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00
Antalyaspor - Konyaspor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00
Gagra - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00
Viborg - Vejle
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00
Helsingborg - Norrköping
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00
Sundsvall - Degerfors
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00
Varnamo - Hacken
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00
Örebro - Östersunds
İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00
Skövde - Halmstads
İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:10
Elfsborg - Djurgarden
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

21:00
Finlandiya - Norveç
UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

21:00
İspanya - Fransa
UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

21:45
Fiorentina - Roma
İtalya Serie A

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45
Sheffield W. - Sunderland
İngiltere EFL League 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:00
Girona - Tenerife
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

22:00
Cobresal - Everton DV
Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

22:15
Belenenses - Famalicao
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

23:30
San Martin - Alianze Lima
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

Bölge Gündem Editör Ekibi
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