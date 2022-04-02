9 Mayıs 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
9 Mayıs 2022 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 9 Mayıs 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 9 Mayıs 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 9 Mayıs 2022 Pazartesi maç programı...
9 MAYIS 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
9 Mayıs 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
12:05
Melbourne City - Wellington Phoenix
Avustralya A Ligi
Bein Sports 4, Bilyoner TV
15:00
Almanya - Bosna Hersek
UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
15:00
Hollanda - Danimarka
UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
16:00
Samgurali - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
16:30
Sumqayıt - Shamakhi
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
18:45
Qabala - Neftçi Bakü
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
19:00
Gornik Leczna - Termalica
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:00
KFUM Oslo - Brann
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Ranheim - Stabaek
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Raufoss - Bryne
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sandnes - Fredrikstad
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sogndal - Kongsvinger
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Antalyaspor - Konyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Gagra - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00
Viborg - Vejle
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Helsingborg - Norrköping
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Sundsvall - Degerfors
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Varnamo - Hacken
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Örebro - Östersunds
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Skövde - Halmstads
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:10
Elfsborg - Djurgarden
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
21:00
Finlandiya - Norveç
UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
21:00
İspanya - Fransa
UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
21:45
Fiorentina - Roma
İtalya Serie A
CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
21:45
Sheffield W. - Sunderland
İngiltere EFL League 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
22:00
Girona - Tenerife
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
22:00
Cobresal - Everton DV
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
22:15
Belenenses - Famalicao
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
23:30
San Martin - Alianze Lima
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV