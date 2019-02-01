9. Mersin İş ve Kariyer Fuarı’na doğru

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde bu yıl 9.'sunun gerçekleştirilmesi planlanan "İş ve Kariyer Fuarı'nın hazırlıklarına başlandığı bildirildi.

Mersin Valiliği himayelerinde, Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde ve işgücü piyasasına yön veren kurum ve kuruluşların işbirliğinde, iş arayanlar ile firmaların buluşacağı fuarın, 2-3 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı ifade edildi.

Fuarla ilgili sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda sunum yapan fuar organizasyonu sorumlusu Serkan Özada, Mersin'in sosyal anlamda en büyük projesi olan "İş ve Kariyer Fuarı'nı 9. kez düzenleyeceklerini belirterek, "Yapılacak fuar ile iş arayanları firmalarla aracısız olarak buluşturarak bir yandan iş ve kariyer başvurusu imkanı sağlanırken, diğer yandan iş arayanlar kurumsal firma temsilcileri ile birebir görüşme fırsatı yakalayacaklar" dedi.

Türkiye'nin ilk ve tek dijital fuarı

2-3 Mayıs tarihleri arasında bir alış veriş merkezinde gerçekleşecek fuarda, 130'dan fazla kurumsal markanın stant açmasının beklendiğini kaydeden Özada, firma stantlarında yer alan qr koduyla iş arayanların kolaylıkla ilgili firmaya iş veya staj başvurusunda bulanabileceklerini, bu yönüyle de Türkiye'ye rol model olmuş bir fuar organizasyonunu devam ettirmek istediklerini söyledi.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Kutlu, bugüne kadar gerçekleştirilen fuarın başarısının arkasında kurumsal işbirliği ve saha ziyaretleri olduğunu belirtti. İşgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap veren bir organizasyonu gerçekleştirmek için Fuar Düzenleme Kurulunun çalışmalarının büyük öneme sahip olduğunu kaydeden Kutlu, 2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek 9. Mersin İş ve Kariyer Fuarı'nda 130'dan fazla kurumsal firmanın stant açarak iş ve staj başvurusu alacak olmaları nedeniyle özellikle iş arayan ve üniversitelileri fuara davet ettiklerini söyledi.

Kaynak: İHA