Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındıSon dakika: Altın fiyatları güne hareketli başladı! 9 Nisan 2021 Cuma Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?Haklarını ödeyemeyiz! Sağlık çalışanlarının karlı yollarda ‘aşı’ mesaisiTorba yasa meclisten geçti! Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Bin 500 liralık destek için hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın!İkamet değişkliği e-devletten yapılıyor mu? İkamegah değişikliği en kolay nasıl yapılır?Erzincan'da yardımsever boya ustası ihtiyaç sahiplerinin evlerini bedavaya boyuyorZehir tacirleri ile mücadele devam ediyor, Tatvan’da uyuşturucu operasyonuMuğla'daki gizemli derenin sırrı çözülemediDEHB'na dikkat çekildi! Aileler Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu hakkında bilgilendirildiİkinci el araç alacaklara ekspertiz uyarısı
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. 9 Nisan 2021 Perşembe dolar, euro kuru ne kadar? İşte Merkez Bankası döviz kurları

9 Nisan 2021 Perşembe dolar, euro kuru ne kadar? İşte Merkez Bankası döviz kurları

Haftanın son gününde dolar kuru yeni güne yatay bir seyirle 8 TL, euro kuru ise 9 TL seviyelerinde güne başladı. Son durumu merak edenler de 9 Nisan 2021 Perşembe dolar, euro kuru ne kadar? sorusunun yanıtını araştırıyor. Merkez Bankası döviz kurları alış ve satış fiyatı haberimizde...

Döviz kurlarında son günlerde yaşanan yatay seyir sürüyor. Piyasalardaki son durumu merak edenler de fiyatlar hakkında araştırmalarda bulunuyor.

BUGÜN DOLAR KURU FİYATI NE KADAR? 

Dolar kuru serbest piyasada 9 Nisan 2021 Cuma günü açılışta 8,1500 TL'den alınıyor, 8,1520'den ise satılıyor. Euro kuru ise  açılışta, 9,7020 TL'den alınıyor, 9,7040 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,1530  lira oldu. Euro kurunun ise dünkü kapanışta satış fiyatı 9,7170 TL olarak kayıtlara geçti.

CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

9 NİSAN 2021 CUMA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

9 Nisan 2021 Cuma gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını aşağıda görebilirsiniz. Saaat 09.46 itibariyle alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz.

                                         ALIŞ FİYATI          SATIŞ FİYATI

ABD Doları                            8,1635               8,1702

Avro                                      9,7069                9,7190

Sterlin                                  11,1686              11,1802

İsviçre Frangı                       8,8164                8,8430

Japon Yeni                           0,0749                0,0746

S. Arabistan Riyali               2,1687                2,1795

Norveç Kronu                      0,9567                0,9624

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI ALIŞ- SATIŞ FİYATI

Merkez Bankasında 9 Nisan 2021 Cuma gününde dolar 8.1518 TL'den alınıyor, 8.1665 TL'den satılıyor. 

Euro kuru ise 9.6808 TL'den alınıyor, 9.6982 TL'den satılıyor.

Döviz kurlarını anlık takip etmek için tıklayınız.

9 Nisan 2021 Perşembe dolar, euro kuru ne kadar? İşte Merkez Bankası döviz kurları 9 Nisan 2021 Perşembe dolar, euro kuru ne kadar? İşte Merkez Bankası döviz kurları

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT