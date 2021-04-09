9 Nisan 2021 Perşembe dolar, euro kuru ne kadar? İşte Merkez Bankası döviz kurları
Haftanın son gününde dolar kuru yeni güne yatay bir seyirle 8 TL, euro kuru ise 9 TL seviyelerinde güne başladı. Son durumu merak edenler de 9 Nisan 2021 Perşembe dolar, euro kuru ne kadar? sorusunun yanıtını araştırıyor. Merkez Bankası döviz kurları alış ve satış fiyatı haberimizde...
Döviz kurlarında son günlerde yaşanan yatay seyir sürüyor. Piyasalardaki son durumu merak edenler de fiyatlar hakkında araştırmalarda bulunuyor.
BUGÜN DOLAR KURU FİYATI NE KADAR?
Dolar kuru serbest piyasada 9 Nisan 2021 Cuma günü açılışta 8,1500 TL'den alınıyor, 8,1520'den ise satılıyor. Euro kuru ise açılışta, 9,7020 TL'den alınıyor, 9,7040 TL'den satılıyor.
Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,1530 lira oldu. Euro kurunun ise dünkü kapanışta satış fiyatı 9,7170 TL olarak kayıtlara geçti.
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9 NİSAN 2021 CUMA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI
9 Nisan 2021 Cuma gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını aşağıda görebilirsiniz. Saaat 09.46 itibariyle alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz.
ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI
ABD Doları 8,1635 8,1702
Avro 9,7069 9,7190
Sterlin 11,1686 11,1802
İsviçre Frangı 8,8164 8,8430
Japon Yeni 0,0749 0,0746
S. Arabistan Riyali 2,1687 2,1795
Norveç Kronu 0,9567 0,9624
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)
MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI ALIŞ- SATIŞ FİYATI
Merkez Bankasında 9 Nisan 2021 Cuma gününde dolar 8.1518 TL'den alınıyor, 8.1665 TL'den satılıyor.
Euro kuru ise 9.6808 TL'den alınıyor, 9.6982 TL'den satılıyor.
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