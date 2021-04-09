9 Nisan 2021 Perşembe dolar, euro kuru ne kadar? İşte Merkez Bankası döviz kurları Haftanın son gününde dolar kuru yeni güne yatay bir seyirle 8 TL, euro kuru ise 9 TL seviyelerinde güne başladı. Son durumu merak edenler de 9 Nisan 2021 Perşembe dolar, euro kuru ne kadar? sorusunun yanıtını araştırıyor. Merkez Bankası döviz kurları alış ve satış fiyatı haberimizde...

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