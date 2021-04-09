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  3. 9 Nisan Elektrik kesintisi AYEDAŞ - AYEDAŞ kesinti sorgulama

9 Nisan Elektrik kesintisi AYEDAŞ - AYEDAŞ kesinti sorgulama

Anadolu Yakası'na elektrik üretimi sağlayan AYEDAŞ, 9 Nisan elektrik kesinti listesini internet sayfasında kamuoyuna duyurdu. Biz de 9 Nisan Elektrik kesintisi AYEDAŞ - AYEDAŞ kesinti sorgulama başlığıyla sıkça aratılan bu konuyu haberimizde derledik. İşte detaylar...

9 Nisan Elektrik kesintisi AYEDAŞ - AYEDAŞ kesinti sorgulama

9 Nisan Elektrik kesintisi AYEDAŞ - AYEDAŞ kesinti sorgulama başlığı şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN 

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN CUMA 2021 

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

09:00 - 17:00 saat aralığında    

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: MÜGE HANIM
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ÇAMLIKLI
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: SÜLEYMAN
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 19 MAYIS
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ORKİDEM
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: OSMANCIK
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ALGELİNCİK
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BAYIR
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: YEŞİL
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BÜYÜKDEREBOYU

09:30 - 14:30 saat aralığında    

Mahalle: BARBAROS - Sokak: BEGONYA

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

09:30 - 14:30 saat aralığında    

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: ERDAL
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: KARAMEHMET
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: YILDIRIM BEYAZIT ÇIKMAZI
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: KİRAZLI ÇIKMAZI
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: KİRAZLIYAYLA
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: KORUYOLU
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: HİCRET
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: BİRİNCİ
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: SANDIKLI ÇIKMAZI
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: MANDIRA
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: GENÇ
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: PATİKA
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: NUR
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: ÖZLEM

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

09:30 - 14:30 saat aralığında    

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YEŞİL KAYALAR

09:30 - 16:30 saat aralığında    

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: DEYMER
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ELVAN
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ÇİFTLİK
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ŞEVKİBEY
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KERVANSARAY
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÖKSEL
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KIVRIMLI
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: SAİD NURSİ
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: YILDIZ
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: YAZGAN
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KAMBER
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ÖZSU
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ÖZGÜN
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ŞENER

09:00 - 14:30 saat aralığında    

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: TAŞDELEN

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

09:30 - 13:30 saat aralığında    

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: DERE

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

09:30 - 14:30 saat aralığında    

Mahalle: ORTA - Sokak: GÜLBAŞAK

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

10:00 - 15:00 saat aralığında    

Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: ÖMÜRTEPE YOKUŞU
Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: ÖMÜRTEPE
Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: ÖMÜRTEPE YOKUŞU
Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: FUNDA
Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: SÜMBÜL

09:00 - 15:00 saat aralığında    

Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: YALIN
Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: MİRALAY

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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