9 Nisan Elektrik kesintisi AYEDAŞ - AYEDAŞ kesinti sorgulama başlığı şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN CUMA 2021

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: MÜGE HANIM

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ÇAMLIKLI

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: SÜLEYMAN

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 19 MAYIS

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ORKİDEM

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: OSMANCIK

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ALGELİNCİK

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BAYIR

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: YEŞİL

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BÜYÜKDEREBOYU

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: BARBAROS - Sokak: BEGONYA

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: ERDAL

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: KARAMEHMET

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: YILDIRIM BEYAZIT ÇIKMAZI

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: KİRAZLI ÇIKMAZI

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: KİRAZLIYAYLA

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: KORUYOLU

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: HİCRET

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: BİRİNCİ

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: SANDIKLI ÇIKMAZI

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: MANDIRA

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: GENÇ

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: PATİKA

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: NUR

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: ÖZLEM

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YEŞİL KAYALAR

09:30 - 16:30 saat aralığında

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: DEYMER

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ELVAN

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ÇİFTLİK

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ŞEVKİBEY

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KERVANSARAY

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÖKSEL

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KIVRIMLI

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: SAİD NURSİ

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: YILDIZ

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: YAZGAN

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KAMBER

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ÖZSU

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ÖZGÜN

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ŞENER

09:00 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: TAŞDELEN

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

09:30 - 13:30 saat aralığında

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: DERE

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: ORTA - Sokak: GÜLBAŞAK

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN 2021

10:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: ÖMÜRTEPE YOKUŞU

Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: ÖMÜRTEPE

Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: ÖMÜRTEPE YOKUŞU

Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: FUNDA

Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: SÜMBÜL

09:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: YALIN

Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: MİRALAY