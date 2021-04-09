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  3. 9 Nisan Hava Durumu 2021 | Yağışlar bugünde etkisini gösterecek!

9 Nisan Hava Durumu 2021 | Yağışlar bugünde etkisini gösterecek!

Meteoroloji'den gelen son verilere göre Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağışın etkisi altına girerken diğer bölgelerde ise havanın parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Sıcaklıklar ise kuzey, iç ve batı kesimlerde 6 ila 12 derece azalacak.

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09 Nisan 2021 Cuma 08:27
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