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  3. 9 Ocak 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 09.01.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

9 Ocak 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 09.01.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

Şans Topu'nun 9 Ocak Pazar günkü çekilişinde büyük ikramiye tutarı 227 bin lira. Bu kapsamda 9 Ocak 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 09.01.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı soru ve konu başlıkları internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Detaylar haberimizde...

9 Ocak 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 09.01.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye tutarı 227 bin lira olarak açıklandı. 5+1 numaralarının tamamını doğru tahmin eden kişinin büyük ikramiyenin sahibi olduğu Şans Topu'nun 9 Ocak Pazar günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Şans Topu'nun 9 Ocak Pazar günkü çekiliş sonuçlarına sitemizden ulaşabilirsiniz. İşte 9 Ocak 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 09.01.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı ve ayrıntılar...

2 Ocak 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 02.01.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

9 OCAK 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 09.01.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

9 Ocak Pazar günkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

05.01.2022 ŞANS TOPU SONUCU

5 Ocak Çarşamba günkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar:

05 13 21 23 34 + 09 (joker)

5 Ocak 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 05.01.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu'nda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Şans Topu çekiliş sonuçları 20 Haziran 2021 Pazar

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜN?

Şans Topu çekilişi Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftada 2 gündür.

ŞANS TOPU'NDA NASIL KAZANILIR?

Şans Topu'nun her çekilişinde  küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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