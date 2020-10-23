9.sınıflar kaç gün okula gidecek? Kaç saat ders görecek? Ders süresi ne kadar? Okula ne zaman gidecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında 9.sınıfların ve 5.sınıfların 2 Kasım gününden itibaren yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı da yüz yüze eğitimin detaylarını Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdiği yazı ile açıkladı. Peki 9.sınıflar kaç gün okula gidecek? Kaç saat ders görecek? Ders süresi ne kadar? İşte merak edilen soruların detayları...

9.SINIFLAR KAÇ GÜN OKULA GİDECEK?

Lise 9.sınıf öğrencileri yüz yüze eğitimin üçüncü aşaması kapsamında 2 gün okula gidecekler. Derslere gitmeyen öğrenciler yok sayılmayacak. Bu öğrenciler eğitimlerine uzaktan devam edecek.

9.SINIFLAR KAÇ SAAT DERS GÖRECEK?

9.sınıflar haftanın iki günü okula gidecek ve 16 saat ders görecekler. Ayrıca ders aralarında 10 dakika tenefüs yapacaklar. Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

9.SINIFLARIN DERS SÜRESİ NE KADAR?

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

Lise 9. sınıflarda haftada 2 gün yapılacak dersler toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) şeklinde yapılacak.

9.SINIFLAR OKULA NE ZAMAN GİDECEK?

9.sınıflar 2 Kasım Pazartesi'den itibaren okula giderek yüz yüze eğitime başlayacaklar. Bu durum salgının seyrine göre Milli Eğitim Bakanlığınca değiştirilebilecek.

9.SINIF ÖĞRENCİLERİ HANGİ DERSLERİ ALACAK?

9. sınıf öğrencileri de haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerin tümünden sorumlu olduklarından dolayı okul yönetimince belirlenen derslerin yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor.

ERDOĞAN KARARI DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Eğitimde yeni bir adım daha atarak ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.