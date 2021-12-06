9 Şubat 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
9 Şubat 2022 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 9 Şubat 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 9 Şubat 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
11:05
Wellington Phoenix - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi
Bein Sport 4, Bilyoner TV
11:55
Perth Glory - Newcastle Jets
Avustralya A Ligi Ertelendi
Yayın Yok
13:00
Vanspor - Afjet Afyonspor
TFF 2. Lig
Youtube
13:00
Somaspor - Adıyamanspor
TFF 2. Lig
Facebook
13:30
Bandırmaspor - Sivasspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
A Spor
16:30
Monterrey - Al Jazira
FIFA Kulüpler Dünya Kupası 5.'lik Maçı
S Sports Plus
17:30
Hatayspor - Antalyaspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
A Spor
18:00
Genk - Chelsea
UEFA Gençlik Ligi
UEFA TV
19:00
İtalya - Türkiye
U19 Hazırlık Maçı
Yayın Yok
19:30
Al Hilal - Chelsea
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Yarı Final
S Sport Plus
19:30
O. Ljubljana - Mura
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Hajduk Split - Atletico Madrid
UEFA Gençlik Ligi
UEFA TV
20:30
Denizlispor - Trabzonspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
A Spor
20:30
Bergerac - Versailles
Fransa Kupası Çeyrek Final
Bein Sports 2, Bilyoner TV
20:45
Zulte Waregem - Oostende
Belçika Pro League
Bilyoner TV
20:45
Westerlo - Deinze
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
21:00
Ajax - Vitesse
Hollanda Kupası Çeyrek Final
Bilyoner TV
21:00
RKC Waalwijk - AZ Alkmaar
Hollanda Kupası Çeyrek Final
Bilyoner TV
22:45
Manchester City - Brentford
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
22:45
Norwich City - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig
S Sport
22:45
Tottenham - Southampton
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
22:45
Aberdeen - Celtic
İskoçya Premier Lig
S Sport Plus, Bilyoner TV
22:45
Dundee United - Motherwell
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
Hearts - Dundee FC
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
Glasgow Rangers - Hibernian
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
Ross Country - Livingston
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
St.Mirren - St.Johnstone
İskoçya Premier Lig;
Bilyoner TV
22:45
Arbroath - Hamilton
İskoçya Championship
Bilyoner TV
22:45
Inverness - Partick
İskoçya Championship
Bilyoner TV
22:45
Kilmarnock - Ayr
İskoçya Championship
Bilyoner TV
22:45
Preston - Huddersfield
İngiltere Championship
Bein Sports 3, Bilyoner TV
23:00
Aston Villa - Leeds United
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
23:00
Milan - Lazio
İtalya Kupası Çeyrek Final
TRT Spor, Bilyoner TV
23:00
Leuven - Genk
Belçika Pro League
Bilyoner TV
23:00
Rayo Vallecano - Real Betis
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
23:15
Nice - Marsilya
Fransa Kupası Çeyrek Final
Bein Sports 2, Bilyoner TV