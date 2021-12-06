9 Şubat 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 9 Şubat 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11:05

Wellington Phoenix - Melbourne Victory

Avustralya A Ligi

Bein Sport 4, Bilyoner TV

11:55

Perth Glory - Newcastle Jets

Avustralya A Ligi Ertelendi

Yayın Yok

13:00

Vanspor - Afjet Afyonspor

TFF 2. Lig

Youtube

13:00

Somaspor - Adıyamanspor

TFF 2. Lig

Facebook

13:30

Bandırmaspor - Sivasspor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

A Spor

16:30

Monterrey - Al Jazira

FIFA Kulüpler Dünya Kupası 5.'lik Maçı

S Sports Plus

17:30

Hatayspor - Antalyaspor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

A Spor

18:00

Genk - Chelsea

UEFA Gençlik Ligi

UEFA TV

19:00

İtalya - Türkiye

U19 Hazırlık Maçı

Yayın Yok

19:30

Al Hilal - Chelsea

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Yarı Final

S Sport Plus

19:30

O. Ljubljana - Mura

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Hajduk Split - Atletico Madrid

UEFA Gençlik Ligi

UEFA TV

20:30

Denizlispor - Trabzonspor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

A Spor

20:30

Bergerac - Versailles

Fransa Kupası Çeyrek Final

Bein Sports 2, Bilyoner TV

20:45

Zulte Waregem - Oostende

Belçika Pro League

Bilyoner TV

20:45

Westerlo - Deinze

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:00

Ajax - Vitesse

Hollanda Kupası Çeyrek Final

Bilyoner TV

21:00

RKC Waalwijk - AZ Alkmaar

Hollanda Kupası Çeyrek Final

Bilyoner TV

22:45

Manchester City - Brentford

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

22:45

Norwich City - Crystal Palace

İngiltere Premier Lig

S Sport

22:45

Tottenham - Southampton

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

22:45

Aberdeen - Celtic

İskoçya Premier Lig

S Sport Plus, Bilyoner TV

22:45

Dundee United - Motherwell

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:45

Hearts - Dundee FC

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:45

Glasgow Rangers - Hibernian

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:45

Ross Country - Livingston

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:45

St.Mirren - St.Johnstone

İskoçya Premier Lig;

Bilyoner TV

22:45

Arbroath - Hamilton

İskoçya Championship

Bilyoner TV

22:45

Inverness - Partick

İskoçya Championship

Bilyoner TV

22:45

Kilmarnock - Ayr

İskoçya Championship

Bilyoner TV

22:45

Preston - Huddersfield

İngiltere Championship

Bein Sports 3, Bilyoner TV

23:00

Aston Villa - Leeds United

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

23:00

Milan - Lazio

İtalya Kupası Çeyrek Final

TRT Spor, Bilyoner TV

23:00

Leuven - Genk

Belçika Pro League

Bilyoner TV

23:00

Rayo Vallecano - Real Betis

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

23:15

Nice - Marsilya

Fransa Kupası Çeyrek Final

Bein Sports 2, Bilyoner TV