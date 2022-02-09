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9 Şubat 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 09.02.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

Şans topunda heyecan artık doruk noktasına ulaştı. Kazanan numaralar bilet sahipleri tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda, 9 Şubat 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları, 09.02.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı konu başlıklarını haberimizde açıklıyoruz. İşte detaylar...

9 Şubat 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 09.02.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

Şans Topu çekilişi 9 Şubat Çarşamba günü saatler 20.00'yi gösterdiğinde gerçekleştirilecek. Çekiliş Milli Piyango Online'dan canlı olarak yayınlanacak. Kazanan numaralar haberimizde yer alacak. İşte, 9 Şubat 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 09.02.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

 

9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 09.02.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

9 Şubat Pazar günkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğu anda haberimizde yer alacaktır.

 9 Şubat Çarşamba Şans topu kazandıran numaralar:

 -------------------------    (Joker)

 

MERAK EDENLER İÇİN 6 ŞUBAT 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 06.02.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

6 Şubat Pazar günkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu.

6 Şubat Pazar Şans topu kazandıran numaralar:

3 - 19 - 20 - 27 - 31 - 11 (Joker)

 

9 Şubat 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 09.02.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı9 Şubat 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 09.02.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

 

 

 

 

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu'nda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

9 Şubat 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 09.02.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜN?

Şans Topu çekilişi Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftada 2 gündür.

ŞANS TOPU'NDA NASIL KAZANILIR?

Şans Topu'nun her çekilişinde  küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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