9 Şubat Hava Durumu 2021 | Batı'da yağmur tüm şiddetiyle sürüyor!
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Kıyı Ege kesimlerinin ise sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
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09 Şubat 2021 Salı 08:33
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