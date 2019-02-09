9 Şubat hava durumu MGM- Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 9 Şubat Cumartesi günü hava durumu raporlarına göre; hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki yurt genelinde bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Şubat 2019 Cumartesi günü için hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 9 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
METEOROLOJİ O İLLER İÇİN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISINDA BULUNDU
Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerde görülecek yağışların yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma, çığ riski ve bunlara bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU 9 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ
BURSA °C, 8°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu hafif yağmurlu
İSTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu hafif yağmurlu
IZMIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ADANA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ERZURUM °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DIYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
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