Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Şubat 2019 Cumartesi günü için hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 9 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

METEOROLOJİ O İLLER İÇİN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISINDA BULUNDU

Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerde görülecek yağışların yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma, çığ riski ve bunlara bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU 9 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ

BURSA °C , 8°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu hafif yağmurlu

İSTANBUL °C , 8°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu hafif yağmurlu

IZMIR °C , 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ADANA °C , 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C , 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C , 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C , 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C , 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DIYARBAKIR °C , 10°C

Parçalı ve çok bulutlu