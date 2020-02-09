Milli piyango çekiliş sonuçları 9 Şubat 2020 nedir?

Milli Piyango İdaresi tarafından 9 Şubat 2020'de düzenlenen Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı? 09.02.2020 Pazar günü çekilen Milli Piyango biletlerinizi bolgegundem.com adresimizden sorgulayabilirsiniz. İşte 9 Şubat 2020 Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ve SIRALI TAM LİSTE

09.02.2020 tarihinde çekilen Milli Piyango çekiliş biletlerinizi buradan sorgulayabilirsiniz. Site üzerinden vereceğimiz linklere tıklayarak Milli Piyango'nun canlı çekilişini de izleyebilirsiniz.. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ay 3 kere çekilişi yapılan Milli Piyango şans oyunu için bu hafta çekiliş tamamlandı.Yapılan çekilişin ardından kesin sonuçları haberimizden öğrenebilir veya MPİ internet sitesinden sorgulayabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE - 09 ŞUBAT 2020

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler, her ayın 9, 19 ve 29'unda düzenli olarak saat 21:15'te yapılmaktadır. Çekiliş MPİ'nin internet sitesinden veya bolgegundem gazetesinde anlık olarak verilmektedir.

9 ŞUBAT 2020 TARİHLİ KAZANAN TÜM BİLETLERİN LİSTESİ

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA- , İSTANBUL-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

133209

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

278174

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

006530 007810 039196 048129 084596 194917

270665 316257 337488 347728 444754 473366

473620 477163 513557 549573 561702 599567

647890 656644

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

002659 044755 055811 070963 078730 118166

124444 152149 178312 184132 189609 191214

191531 217996 260823 263389 282288 332128

357319 357842 361275 369210 372150 398137

410512 442427 448600 455905 462411 479826

481935 483552 494068 522840 525133 529143

532724 533773 547592 568144 581925 585025

595316 607027 613048 627918 649287 662295

684718 696049

Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

01108 03741 08003 08993 10705 12025

12632 12930 14236 16978 20551 22097

22260 22288 27092 27347 31082 32035

37783 42451 43337 45720 48364 48533

56254 57166 62088 64890 66766 67509

69328 70955 71944 72045 73784 73966

75334 75765 83337 91259

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0203 0508 0903 1289 1302 1411

2141 2233 2289 2359 2971 3891

4171 4903 5495 5658 5741 6351

6361 6525 6563 7666 8143 8227

8356 8814 9098 9175 9672 9737

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

016 035 058 087 178 229

296 400 416 476 494 591

649 670 686 706 731 833

859 978

Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

05 27 30 61 83 86

99

Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar

3 5

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

033209 103209 113209 123209 130209 131209

132209 133009 133109 133200 133201 133202

133203 133204 133205 133206 133207 133208

133219 133229 133239 133249 133259 133269

133279 133289 133299 133309 133409 133509

133609 133709 133809 133909 134209 135209

136209 137209 138209 139209 143209 153209

163209 173209 183209 193209 233209 333209

433209 533209 633209

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI (TIKLA SORGULA)

Şanslı numaralar belli olduğunda eş zamanlı olarak haberimizde yer verilecektir...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango çekilişinin tamamlanmasının ardından Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesi olan mpi.gov.tr'den resmi sonuçlar yayınlanmaktadır. Kazanan numaralarla birlikte çekilişin resmi kayıt videosu da vatandaşlarla paylaşılmaktadır.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekilişi için bilet alan vatandaşlar, çekiliş sonuçlarıyla beraber en çok "Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır?" diye merak ediyor.

Milli Piyango bilet sorgulama işlemi için, ilk olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesi olan mpi.gov.tr adresine giriş yapmak ve ardından "Bilet Numarası" kutucuğuna bilet numarası yazılması gerekiyor.

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.

0 : 4

1 : 8

2 : 10

3 : 17

4 : 4

5 : 7

6 : 4

7 : 9

8 : 8

9 : 6