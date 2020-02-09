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9 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi

13.30 Hes Kablo Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

9 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG

13.30 Hes Kablo Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

19.00 Kasımpaşa - Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

BEŞİKTAŞ

- Siyah beyazlılar günü izinli geçirecek.

TFF 1. LİG

- Giresun'da yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Giresunspor - İstanbulspor mücadelesi 34'üncü dakikadan itibaren devam edecek. İstanbulspor'un Cajic'in attığı golle 1-0'lık üstünlüğü bulunuyordu.

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 Osmanlıspor - Bursaspor (Osmanlı)

19.00 Altay - Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

- TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de 22'nci hafta maçları oynanacak.

ATLETİZM

Balkan Salon Atletizm Şampiyonası U20 kategorisinde başlayacak (Ataköy Atletizm Salonu)

VOLEYBOL

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

13.00 Fenerbahçe Opet - Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)

15.00 Karayolları - Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

16.00 Beşiktaş - Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)

17.30 Nilüfer Belediyespor - PTT (Cengiz Göllü)

17.30 VakıfBank - Atlasglobal Yeşilyurt (VakıfBank Spor Sarayı)

18.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Türk Hava Yolları (Burhan Felek)

BASKETBOL

- ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Sigortam.net İTÜ Basket - Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.15 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Anadolu Efes (Gazanfer Bilge)

17.30 Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Beko (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

20.00 Galatasaray Doğa Sigorta - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (Sinan Erdem)

AVRUPA'DAN FUTBOL

14.30 SPAL - Sassuolo (Mert Müldür)

16.30 AZ Alkmaar - Feyenoord (Oğuzhan Özyakup, Orkun Kökçü)

18.45 Emmen - Twente (Kerim Frei)

20.00 Antwerp - Genk (Sinan Bolat)

20.30 Celta Vigo - Sevilla (Okay Yokuşlu)

20.30 Sporting Lizbon - Portimonense (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

22.45 Inter - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

Kaynak: DHA




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