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9 Şubat Salı su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU - İSU

9 Şubat Salı su kesintisi bilgileri, kentlerin Kanalizasyon ve Sular İdareleri resmi web sitelerinde yayımlandı. Vatandaşlar da mağdur olmamak adına, bu tarihte yaşanacak planlı su kesintilerini araştırıyor. Detaylar haberimizde...

9 Şubat Salı su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU - İSU

9 ŞUBAT SALI İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 9 Şubat Salı günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

9 ŞUBAT SALI ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 9 Şubat Salı günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

9 ŞUBAT SALI İZSU SU KESİNTİSİ

İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 9 Şubat Salı günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

9 ŞUBAT SALI İSU SU KESİNTİSİ

Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSU'nun resmi web sitesinde, 9 Şubat Salı günü Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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