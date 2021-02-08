9 Şubat Salı su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU - İSU
9 Şubat Salı su kesintisi bilgileri, kentlerin Kanalizasyon ve Sular İdareleri resmi web sitelerinde yayımlandı. Vatandaşlar da mağdur olmamak adına, bu tarihte yaşanacak planlı su kesintilerini araştırıyor. Detaylar haberimizde...
9 ŞUBAT SALI İSKİ SU KESİNTİSİ
İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 9 Şubat Salı günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.
9 ŞUBAT SALI ASKİ SU KESİNTİSİ
Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 9 Şubat Salı günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.
9 ŞUBAT SALI İZSU SU KESİNTİSİ
İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 9 Şubat Salı günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.
9 ŞUBAT SALI İSU SU KESİNTİSİ
Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSU'nun resmi web sitesinde, 9 Şubat Salı günü Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.