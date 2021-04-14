9 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
9 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 9 Temmuz 2021 Cuma maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 9 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
9 TEMMUZ 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
9 Temmuz 2021 Cuma gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
12:30
Melbourne Knights - Oakleigh
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV
12:30
South Melbourne - Green Gully
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV
13:00
Kitchee - C Osaka
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD
13:30
Dandenong City - Altona Magic
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV
17:00
Guangzhou - Port FC
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD
17:00
Mainz - Wurzburger Kickers
Hazırlık Maçı
Mainz 05 Youtube
17:00
Club Brugge - AEK
Hazırlık Maçı
Club Brugge Youtube
18:00
Dainava Alytus - Nevezis Kedainiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:00
Magallanes - Union Espanola
Şili Kupası
Bilyoner TV
19:00
Altach - Dornbirn
Hazırlık Maçı
K19 Youtube
19:00
Schalke 04 - Shakhtar Donetsk
Hazırlık Maçı
Schalke 04 Youtube
19:45
Finn Harps - Waterford
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
20:00
Fenerbahçe - Trabzonspor
TFF Elit U19 Ligi Yarı Final
A Spor
20:00
Trollhattan - Vanersborgs IF
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV
21:45
St. Patricks - Derry City
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:15
Fylkir - Kopavogur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV