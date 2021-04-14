9 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 9 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

9 TEMMUZ 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

9 Temmuz 2021 Cuma gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



12:30

Melbourne Knights - Oakleigh

Avustralya NPL Victoria

Bilyoner TV



12:30

South Melbourne - Green Gully

Avustralya NPL Victoria

Bilyoner TV



13:00

Kitchee - C Osaka

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD



13:30

Dandenong City - Altona Magic

Avustralya NPL Victoria

Bilyoner TV



17:00

Guangzhou - Port FC

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD



17:00

Mainz - Wurzburger Kickers

Hazırlık Maçı

Mainz 05 Youtube



17:00

Club Brugge - AEK

Hazırlık Maçı

Club Brugge Youtube



18:00

Dainava Alytus - Nevezis Kedainiai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



19:00

Magallanes - Union Espanola

Şili Kupası

Bilyoner TV



19:00

Altach - Dornbirn

Hazırlık Maçı

K19 Youtube



19:00

Schalke 04 - Shakhtar Donetsk

Hazırlık Maçı

Schalke 04 Youtube



19:45

Finn Harps - Waterford

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



20:00

Fenerbahçe - Trabzonspor

TFF Elit U19 Ligi Yarı Final

A Spor



20:00

Trollhattan - Vanersborgs IF

İsveç Division 1 Södra

Bilyoner TV



21:45

St. Patricks - Derry City

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



22:15

Fylkir - Kopavogur

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV

