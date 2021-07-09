9 Temmuz 2021 Cuma Fox TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam FOX'da
Ekranların sevilen kanalları arasında bulunan FOX TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Çalar Saat ile başlayan FOX 11:00' da sevilen program Şef Akademi Doğada yeni bölümü ekrana veriliyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Aşk Mantık İntikam Fox TV izleyicisiyle buluşuyor. İşte 9 Temmuz 2021 Cuma Fox TV yayın akışı ...
FOX TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 9 Temmuz 2021 Cuma Fox TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat ile başlayan Fox 11:00'de Şef Akademi yarışmasının yeni bölümünü ekrana veriyor. Akşam ise Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam izleyici karşısına geçiyor...
9 TEMMUZ 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Oluversin Gari
16:15 Aşk Mantık İntikam
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni bölüm)