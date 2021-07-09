9 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | Yabancı Sinema "Hıçkırık" TRT 1'de!
9 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. TRT1 bugün güne Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı ile başlayıp, yabancı sinema "hıçkırık" filmi ile devam ediyor. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ile yayını sonlandırıyor.
TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 9 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12:20'da Gönül Dağı ekranlarda olurken 19:55'te Doğrusu Ne programı yayınlanıyor. 20:00'da ise sevilen yabancı sinema "Hıçkırık" TRT 1 ekranlarında oluyor...
9 TEMMUZ 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:55 Vuslat
10:35 Tozkoparan
12:20 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yabancı Sinema "Hıçkırık" (Altyazılı)
22:35 Yabancı Sinema "Hıçkırık" (Altyazılı)
00:55 Bir Zamanlar Kıbrıs (Altyazılı)