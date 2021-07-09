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9 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | Yabancı Sinema "Hıçkırık" TRT 1'de!

9 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. TRT1 bugün güne Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı ile başlayıp, yabancı sinema "hıçkırık" filmi ile devam ediyor. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ile yayını sonlandırıyor.

9 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | Yabancı Sinema "Hıçkırık" TRT 1'de!

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 9 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12:20'da Gönül Dağı ekranlarda olurken 19:55'te Doğrusu Ne programı yayınlanıyor. 20:00'da ise sevilen yabancı sinema "Hıçkırık" TRT 1 ekranlarında oluyor...

9 TEMMUZ 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:55 Vuslat

10:35 Tozkoparan

12:20 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yabancı Sinema "Hıçkırık" (Altyazılı)

22:35 Yabancı Sinema "Hıçkırık" (Altyazılı)

00:55 Bir Zamanlar Kıbrıs (Altyazılı)

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