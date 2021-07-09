9 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Berlin Filarmoni Orkestrası Dukas, Prokofyev, Schmidt TRT2'de!
9 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da Anadolu Arkeolojisi ekrana gelirken 09:30''da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Berlin Filarmoni Orkestrası Dukas, Prokofyev, Schmidt izleyiciyle buluşuyor. İşte 9 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...
TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 9 Temmuz Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 11:00'da Sarayın Lezzetleri ekrana geliyor. Akşam Berlin Filarmoni Orkestrası TRT2 ekranlarında oluyor.
9 TEMMUZ 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:00 Belgesel: Bir Ressamın Sırları
06:00 Geziyorum
06:30 Hayat Sanat
07:00 Anadolu Arkeolojisi
07:30 Yeryüzleri
07:45 Aramızda Müzik Var
08:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
09:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
10:30 Eskici
11:00 Sarayın Lezzetleri
11:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
14:30 Evliya Çelebi
15:00 Anjelika Akbar İle Sesler
15:30 İzler Suretler
15:45 Kısa Bir Ara
16:00 Felsefe Söyleşileri
17:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
18:00 Hayat Sanat
18:30 Geri Dönüşen Sanat
18:45 Randevu
19:00 Karalama Defteri
19:30 Berlin Filarmoni Orkestrası Dukas, Prokofyev, Schmidt (Kirill Petrenko Conducts The Berliner Philharmoniker)
21:15Yabancı Sinema: Subay ve Casus (An Officer and a Spy)
23:30İhmal Edilebilir Nasihatler
00:30Berlin Filarmoni Orkestrası Dukas, Prokofyev, Schmidt (Kirill Petrenko Conducts The Berliner Philharmoniker)