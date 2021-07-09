9 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Berlin Filarmoni Orkestrası Dukas, Prokofyev, Schmidt TRT2'de! 9 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da Anadolu Arkeolojisi ekrana gelirken 09:30''da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Berlin Filarmoni Orkestrası Dukas, Prokofyev, Schmidt izleyiciyle buluşuyor. İşte 9 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...

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TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 9 Temmuz Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 11:00'da Sarayın Lezzetleri ekrana geliyor. Akşam Berlin Filarmoni Orkestrası TRT2 ekranlarında oluyor. 9 TEMMUZ 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:00 Belgesel: Bir Ressamın Sırları 06:00 Geziyorum 06:30 Hayat Sanat 07:00 Anadolu Arkeolojisi 07:30 Yeryüzleri 07:45 Aramızda Müzik Var 08:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain) 09:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 10:30 Eskici 11:00 Sarayın Lezzetleri 11:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta 14:30 Evliya Çelebi 15:00 Anjelika Akbar İle Sesler 15:30 İzler Suretler 15:45 Kısa Bir Ara 16:00 Felsefe Söyleşileri 17:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain) 18:00 Hayat Sanat 18:30 Geri Dönüşen Sanat 18:45 Randevu 19:00 Karalama Defteri 19:30 Berlin Filarmoni Orkestrası Dukas, Prokofyev, Schmidt (Kirill Petrenko Conducts The Berliner Philharmoniker) 21:15Yabancı Sinema: Subay ve Casus (An Officer and a Spy) 23:30İhmal Edilebilir Nasihatler 00:30Berlin Filarmoni Orkestrası Dukas, Prokofyev, Schmidt (Kirill Petrenko Conducts The Berliner Philharmoniker) trt2yayınakisi