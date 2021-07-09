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9 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Berlin Filarmoni Orkestrası Dukas, Prokofyev, Schmidt TRT2'de!

9 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da Anadolu Arkeolojisi ekrana gelirken 09:30''da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Berlin Filarmoni Orkestrası Dukas, Prokofyev, Schmidt izleyiciyle buluşuyor. İşte 9 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...

9 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Berlin Filarmoni Orkestrası Dukas, Prokofyev, Schmidt TRT2'de!

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 9 Temmuz Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 11:00'da Sarayın Lezzetleri ekrana geliyor. Akşam Berlin Filarmoni Orkestrası TRT2 ekranlarında oluyor.

9 TEMMUZ 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:00 Belgesel: Bir Ressamın Sırları

06:00 Geziyorum

06:30 Hayat Sanat

07:00 Anadolu Arkeolojisi

07:30 Yeryüzleri

07:45 Aramızda Müzik Var

08:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

09:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

10:30 Eskici

11:00 Sarayın Lezzetleri

11:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

14:30 Evliya Çelebi

15:00 Anjelika Akbar İle Sesler

15:30 İzler Suretler

15:45 Kısa Bir Ara

16:00 Felsefe Söyleşileri

17:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

18:00 Hayat Sanat

18:30 Geri Dönüşen Sanat

18:45 Randevu

19:00 Karalama Defteri

19:30 Berlin Filarmoni Orkestrası Dukas, Prokofyev, Schmidt (Kirill Petrenko Conducts The Berliner Philharmoniker)

21:15Yabancı Sinema: Subay ve Casus (An Officer and a Spy)

23:30İhmal Edilebilir Nasihatler

00:30Berlin Filarmoni Orkestrası Dukas, Prokofyev, Schmidt (Kirill Petrenko Conducts The Berliner Philharmoniker)

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