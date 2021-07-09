9 Temmuz 2021 Cuma TV8 yayın akışı |MasterChef yeni bölümüyle TV8'de
Bugün TV8'de ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 2 Temmuz 2021 Cuma TV8 yayın akışına yer verdik. 07:15'te 8’de Sağlık ekranlarda olurken akşam ilgiyle izlenen program MasterChef yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor...
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan TV8'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanal hemen ardından 8’de Sağlık programını yayınlıyor. 13:15'te sevilen program Doya Doya Moda yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken akşam ise heyecanla izlenen MasterChef yeni bölümüyle ekranlarda oluyor...
9 TEMMUZ 2021 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
13:15 Doya Doya Moda
17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)