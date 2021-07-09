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9 Temmuz 2021 Cuma TV8 yayın akışı |MasterChef yeni bölümüyle TV8'de

Bugün TV8'de ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 2 Temmuz 2021 Cuma TV8 yayın akışına yer verdik. 07:15'te 8’de Sağlık ekranlarda olurken akşam ilgiyle izlenen program MasterChef yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor...

9 Temmuz 2021 Cuma TV8 yayın akışı |MasterChef yeni bölümüyle TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan TV8'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanal hemen ardından  8’de Sağlık programını yayınlıyor. 13:15'te sevilen program Doya Doya Moda yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken akşam ise heyecanla izlenen MasterChef yeni bölümüyle ekranlarda oluyor...

9 TEMMUZ 2021 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI 

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

13:15 Doya Doya Moda

17:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)

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