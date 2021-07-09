9 Temmuz Cuma İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Kadıköy, Ümraniye, Arnavutköy, Bağcılar, Silivri'de elektrik kesintisi...
BEDAŞ ve AYEDAŞ 9 Temmuz 2021 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı bildirdi. Kesintiler bazı ilçelerde gün boyu sürecek. Vatandaşlar mahallelerinde elektriklerin saat kaçta geleceğini merak ediyor. İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yayımlanan 9 Temmuz Cuma elektrik kesinti listesinin detayları.
9 Temmuz 2021 Cuma günü İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki bir çok ilçede elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Yaşanan kesintilerin ardından vatandaşlar İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusunu sorgulamaya başladı. Peki 9 Temmuz İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek? Elektrikler hangi bölgelerde gitti?
ELEKTRİKLER HANGİ BÖLGELERDE GİTTİ? SAAT KAÇTA GELECEK? (AYEDAŞ KESİNTİ LİSTESİ)
ATAŞEHİR
13:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: DURMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ŞEHİT CENGİZ TOPEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: DURMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: EFLATUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ORDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: YEŞİLYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ERCANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: DERİN ÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ALBAYRAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ORDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: NAZIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ÇANKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: DURMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ÇİZGİ
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: HÜZZAM MAKAMI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ŞEHİT CAHAR DUDAYEV
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: DİLARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: EBRAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: SEMERKANT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ŞEHİT AYDIN BOZKURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: AKMEŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEVESER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ARMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ANI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ERCÜMENT BATANAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ÇOKGEZEN
10:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: YALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: BEGÜM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: NİHAYET ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: MUHTAR NURETTİN SARIÇİÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: HERCAİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: CAFERBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: ARUZ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: DOLAY ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: EĞRİBOYUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: HAYMANA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: İSLAMAĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: İNCİRLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: FENERYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: ASAFBEY ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: MOLLA MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: MACARTABYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: DEMİRKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: MİRŞAH HAMAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: BUCA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: ANADOLUKAVAĞI
09:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: EZBER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: 75. YIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: CANFEDA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SELMA ÇIKMAZI
KADIKÖY
01:00 - 07:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: SARRAF ALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: GÜNEŞLİBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MUVAKKITHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: DR. ŞAKİRPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: ZUHAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: GÜNER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MÜHÜRDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MODA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: CAFERAĞA MESCİDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: CEMAL SÜREYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: DUMLUPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: HACI HÜSSAM
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞİTİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞİTİM - Sokak: HAKKI MANÇO
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞİTİM - Sokak: VELİBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞİTİM - Sokak: ŞEVKETBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞİTİM - Sokak: HİLMİBEY
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ÇANAKKALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARADAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KOPDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MAKAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YILDIZDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANILCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ERZURUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAYDARDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PALAMUTDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAYRABOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BAHARGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARACADAĞ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEYH ŞAMİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AYSAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: SERÇE
PENDİK
09:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ÇAYKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: REMİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ECDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: GÖKYÜZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ÇAYLAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: HÜRMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: MESTANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ERTUĞRULGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: GAZZE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: MAVİ DENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: KERİMAĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: VEDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: MERKÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ÜFTADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ŞAİR NEDİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: MİMARBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: DEMİRKAPI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: MARTILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: MUALLAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ÜLFET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: VAHDETTİN CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ZEMZEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: SAİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ÖBEKTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: AY ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: AYDOS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: BADEM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: EBE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: CİDDİ
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: GÖKAY
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: DEDEPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: EŞREF BİTLİS
ÜMRANİYE
09:00 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: SAHRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: SARIGAZİ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: İLKBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: YİĞİTLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: KÜRKÇÜLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: FESLEĞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: NECİP FAZIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: SARIGAZİ YOLU
11:30 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: CİVANMERT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: GÜLERYÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: KUBİLAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: AKYAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: DADALOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ALEMDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: REŞİTPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: MİTHATPAŞA
ÜSKÜDAR
10:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: VALİDE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: KASIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: AKSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: BİZİM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: ENSAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: BUKET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: LEKECİ NURİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: NAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: ORDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: SONER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: BAŞAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: ŞAFAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: BİZİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: GÜNGÖR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: İMAMI AZAM CAMİİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: BAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: ÖZLEM
10:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: SELAHATTİN EYYUBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: KALDIRIM
09:30 - 11:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ÜÇPINARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ÇİLEHANE YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: SAADET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: MELEK SİMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: SARI LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: KAPIAĞZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ERKAN OCAKLI
10:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: MOR SALKIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: VEZİR TOPÇU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: YALNIZ SELVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: KALDIRIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: ŞEKİP AYHAN ÖZIŞIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: ÇAKIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: MEHMET ÇAVUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: MEHMET ÇAVUŞ ÇIKMAZI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI BEDAŞ ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK 9 TEMMUZ CUMA?
ARNAVUTKÖY
NO: 4346426
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah EROĞLU, HAMAMÖZÜ, TÜRBE, YALVAÇ, İNTİZAR sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4369376
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURUSU mah BAŞÖĞRETMEN, DURUSU-YENİKÖY, ESEN, KRAL, PEMBE, ÇAM, ÇAVUŞ sk / TERKOS mah DEMOKRASİ, DURUSU-YENİKÖY, UĞURALP, İPEK sk bölgelerinde 09/07/2021 09:30:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 4354454
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah LALE, YILDIRIM BEYAZIT, ÜMİT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 106. sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4354471
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-740, G-742, G-754, G-755, G-814, G-815, G-816 sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4354437
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1873., 1881., 1882., 1952., 1967., 2032., 2033., 2034., 2075., UFUK sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4425365
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CUMHURİYET, İHSANBEY sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4427328
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL sk bölgelerinde 09/07/2021 13:00:00 - 09/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 4382321
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1054., 1138., 1139., 1140., 1144., 1145., 1146., 1147., 1160., MEHMET AKİF, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 09/07/2021 00:01:00 - 09/07/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4382332
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1172., 1173., 1174., 1182., 1183., 1184., 1187., 1188., 1189., 1190., 1191., 1192., 1193., 1194., 1195., 1197., 1201., 1214., 1224., 1225., 1226., 1227., 1229., 1232., ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 09/07/2021 03:30:00 - 09/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4351335
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2231. sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 530., 532., 533., 534., 536., 541., ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4237718
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2583., 2585., 2591. sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4345457
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2103., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 666., 668., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 4348422
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ANAFARTALAR, BAHARİSTAN, DEMİRYOLU, FİDAN, GAZİ EVRENOS, GÜLİBRİŞİM, HAVACI MUZAFFER ERDÖNMEZ, MEHMET AKİF ERSOY, NİGAR HANIM, PEMBE MENEKŞE, SERBESTİ, TEYYARECİ NURİ, YEŞİL YALI, YEŞİLKÖY İSTANBUL, ZAMBAK sk bölgelerinde 09/07/2021 00:05:00 - 09/07/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4348426
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ANAFARTALAR, BAHARİSTAN, DEMİRYOLU, GAZİ EVRENOS, GÜLİBRİŞİM, HAVACI MUZAFFER ERDÖNMEZ, PEMBE MENEKŞE, SAADETLİ, SERBESTİ, ÇİÇEK, İRFANİYE sk bölgelerinde 09/07/2021 02:00:00 - 09/07/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4348429
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah 14 NİSAN, ANAFARTALAR, ANDAÇ, ANDELİP, ARGIT, DEMİRYOLU, GAZİ EVRENOS, HAREKET ORDUSU, KULÜP, SAADETLİ, SALİHİYE, SAİT FAİK ABASIYANIK, SERBESTİ, YAKUTÇU, YEŞİLKÖY İSTANBUL, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 09/07/2021 04:00:00 - 09/07/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 4344394
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GÖKÇEADA sk bölgelerinde 09/07/2021 00:01:00 - 09/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4344391
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah BOZCAADA sk bölgelerinde 09/07/2021 00:01:00 - 09/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4344395
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GÖKÇEADA sk bölgelerinde 09/07/2021 00:01:00 - 09/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4390327
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1121., 1122., AKDOĞAN, GÜNER, LÜTFÜ KIRDAR, ONUR, YEŞİLYURT, ÇAĞLAR, ÇAĞLAYAN sk bölgelerinde 09/07/2021 01:00:00 - 09/07/2021 05:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4396398
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU, NEZİH BARUT sk bölgelerinde 09/07/2021 10:00:00 - 09/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
NO: 4396423
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ŞEHİT KAMİL BALKAN sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4396424
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ERKA BALATA sk bölgelerinde 09/07/2021 12:00:00 - 09/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4396426
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah BAHAR sk / ORTAMAHALLE mah ASMA, BÜYÜK ÇINAR, CEVİZ, DEMİRKAPI, HUN, KALE, KIPÇAK, KIRGIZ, NUMUNEBAĞI, ORHUN, SAKA, SILA, UYGUR, ÇIĞ, ŞEN sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah ORHUN sk bölgelerinde 09/07/2021 16:00:00 - 09/07/2021 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 4217288
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah HÜSREV GEREDE, KALIPÇI, MURADİYE BAYIRI, NÜZHETİYE, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA, ŞAİR NAZIM sk / TÜRKALİ mah ALİ SUAVİ, DİZİ, GAZİ REFİK, HAREMAĞASI, MISIRLIBAHÇE, NÜZHETİYE, ŞAİR NEDİM, ŞEHİT ALİ KEREM MERGEN sk / VİŞNEZADE mah ARMAĞAN, HÜSREV GEREDE, HÜSREV GEREDE ARALIĞI, KAKMALIKAPI, KASSAMBAŞI, LEVHACI, MAÇKA MEYDANI, MAÇKA TALİMYERİ, SETBAŞI, SOLGUNSÖĞÜT, SOLGUNSÖĞÜT ÇIKMAZI, SPORCU ADİL, SİLAHHANE, ÇATALMEKTEP, ÇATLAKÇEŞME, ŞAİR NEDİM, ŞEHİT MEHMET, ŞEHİT MEHMET ÇIKMAZI, ŞENLİKDEDE CAMİ, ŞENLİKDEDE DERE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah BÜYÜKDERE sk / HARBİYE mah MAÇKA sk bölgelerinde 09/07/2021 00:00:00 - 09/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4417322
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah ASUDE, BARBAROS, CEYLAN, EREN, YENİDOĞAN sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4184162
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah FENERLİ HRİSTO, KAÇAR sk bölgelerinde 09/07/2021 10:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4419318
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah CENGİZ TOPEL, DERİNCE, EDİNCİK, SARIOBA, TAŞLIÇAY, TEPECİK YOLU, YANARSU, İNCESU sk bölgelerinde 09/07/2021 11:00:00 - 09/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4419324
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah YAZGÜLÜ sk bölgelerinde 09/07/2021 12:00:00 - 09/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 4346420
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ACAR, ALPARSLAN, AYSU, KOSOVA sk bölgelerinde 09/07/2021 00:30:00 - 09/07/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4412357
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ORKİDE sk / BARIŞ mah KIBRIS, MEHMETÇİK, PEYAMİ SAFA, SAKARYA, SAMSUN sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4412353
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah KARADENİZ, MEHMETÇİK, PEYAMİ SAFA, SAKARYA, SAMSUN sk bölgelerinde 01/01/1999 00:00:00 - 01/01/1999 00:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4425366
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah GÜLTEKİN, MEHMET AKİF ERSOY, OLİMPİYAT, ZAĞANOS PAŞA sk bölgelerinde 09/07/2021 13:00:00 - 09/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
NO: 4414322
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah DEFNE 4, ERGUVAN 1, GARDENYA, HADIMKÖY YOLU, YEDİTEPE, YENİBAHAR, ZEREFŞAN sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4427324
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 09/07/2021 10:00:00 - 09/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 4345490
İSTANBUL / ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah AKGÜL ÇIKMAZI, AŞIK ÇIKMAZI, BARAKA, GÜVERCİN ÇIKMAZI, HALDUN ÇIKMAZI, HAVRUZ, HÜDAYİ, HÜMEYRA, HÜNER ÇIKMAZI, OKUL, STAD, YANIK ALAY sk bölgelerinde 09/07/2021 09:30:00 - 09/07/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4354498
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah MECNUN, MİHRİCAN, MİHRİMAH, TABYALAR sk / ÇANAKÇA mah HAFIZ ÇIKMAZI, HÜDAYİ, TABYALAR, UYUM sk bölgelerinde 09/07/2021 10:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER
NO: 4351355
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 136., 137., 138., 139., 140., 142., 143., 144., 145., 146., 147., 148., 149., 150., AYAZMA, AZİZİYE, PASİNLER, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 09/07/2021 14:00:00 - 09/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 4237121
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1160., 1183., 1184., 1187., 1188., 1189., 1190., 1192., 1193., 1196., 1197., 1198., 1199., 1200., 1201., 1202., 1203., 1204., 1205., 1207., 1208., 1209., 1210., 1211., 1212., 1213., 1214., AHMET ARİF, BAĞLARÇEŞME, YAŞAR KEMAL sk / PINAR mah 1215., 1216., 1218., 1220., 1240., 1247., 1248., 1252., 1253., 1254., YAŞAR KEMAL sk / ÇINAR mah 1396., 1410., 1441., 1442., 1443., AHMET ARİF sk bölgelerinde 09/07/2021 00:00:00 - 09/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4237778
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1523., 1557. sk 1558 SK bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4237782
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1530., 1543., 1549., 1550., 1551., 1558., 1559., 1618. sk 1557 SK bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4354442
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1881., 2033., UFUK sk / YEŞİLKENT mah 1953. sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4421363
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 714., 725., 734., 735. sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4421374
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 762., 718., 724., 725., 726., 738., 747., HACI BEKTAŞ VELİ sk bölgelerinde 09/07/2021 11:00:00 - 09/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4359316
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 884., 886., 887., URFALILAR sk / ÜÇEVLER mah 887., 889., 890., 892., 893., 894., 895., 896., 897., 898., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 906., 910., 915., 918., 919., 920., 921., 923., 924., 929., 942., 946., BAHÇE YOLU, PAZARYOLU, URFALILAR sk bölgelerinde 09/07/2021 12:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4421376
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah 676., 683., 687., 688., 710., AŞIK ŞENLİK, GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 09/07/2021 13:00:00 - 09/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 4323330
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KÖPRÜBAŞI, TAN, ÇEŞMEBAŞI sk bölgelerinde 09/07/2021 01:00:00 - 09/07/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4323339
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYAZMA, 1.CANAN, 1.DİLEK, 1.ERAY, 1.ŞEBNEM, 2.ÇAYIR, 2.ŞEN, 3.BAHÇE, ALANCIK, BENTLER, GÖKTÜRK, HAYAT, MİS, OKURLAR, PANAYIR ÇAYIRI, RABİA, SOYDAN, SÜVARİ, TAN, TÜLAY, YOLCU, YÜCEL, ÇEŞMEBAŞI sk bölgelerinde 09/07/2021 03:00:00 - 09/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4354347
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah IŞIK, KARTAL, KUBİLAY, LADİN, OKUL, PAPATYA, TARÇIN sk / MİTHATPAŞA mah 1.ÇİĞDEM, AYDINLIK, BOZKURT, FIRIN, IŞIK, KARTAL, KAYNAK, KUBİLAY, PAPATYA, SAFİR, ŞAHİN sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4354356
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 2.CANAN, 2.CEVİZ, 2.DENİZ, KARTAL, LADİN, PAPATYA, ÇAPA sk / MİTHATPAŞA mah 2.NUR, 2.SEVGİ, ABDULHAMİT HAN, ALİBABA, FIRIN, KARTAL, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4354322
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.BURCU, 1.CAMİ, 1.KEKİK, 1.LEYLAK, 1.ÇAKMAK, 2.DENİZ, ABDULHAMİT HAN, BAHÇEKÖY, FISTIK, İMAM HASAN sk / MİTHATPAŞA mah 3.PINAR, ABDULHAMİT HAN sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4354362
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.KUMRU, 1.ÇAKMAK, 2.FİLİZ, FIRIN, IŞIK, PAPATYA, ÇAPA sk / MİTHATPAŞA mah 2.SEDEF, 2.ÇİMEN, ALİBABA, AYDINLIK, AYGÜL, FIRIN, GÜMÜŞ, KARTAL, SAFİR, TUNÇ sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4354409
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AYTAÇ, AĞAÇ, ELMAS, HAN, SELİMPAŞA, SUNA, ÇAKMAK, ÖZEN sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4396448
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 2.KARTAL, PALMİYE, PANAYIR ÇAYIRI, TELEKOM, ÇOBANYILDIZI YOLU, İSTANBUL sk bölgelerinde 09/07/2021 10:00:00 - 09/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4412364
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah BELEDİYE, YEŞİL VADİ YOLU, ÇOBANYILDIZI YOLU sk bölgelerinde 09/07/2021 10:00:00 - 09/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4410324
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA, TOPÇULAR KARAKOL, UZAKÇİFTLİK , ÇİFTÇİ ALİ sk bölgelerinde 09/07/2021 20:00:00 - 09/07/2021 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 4306316
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ARPACILAR, AŞİREFENDİ, BANKACILAR, CELALBEY, HAMİDİYE, HANIMELİ, HOCAHANI, SULTAN HAMAMI, VAKIF HANI, YALIKÖŞKÜ, YENİ CAMİİ, ZAHİRE BORSASI, ŞEYHÜLİSLAM HAYRİEFENDİ sk / MERCAN mah FİNCANCILAR, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU sk / RÜSTEMPAŞA mah ALACA HAMAM, BALIK PAZARI KAPISI, ERZAK AMBARI, KETENCİLER, MARPUÇÇULAR, RAGIP GÜMÜŞPALA, SAKA MEHMET, TAHMİS, VASIF ÇINAR, YENİ CAMİİ, YENİ CAMİİ MEYDANI sk / SURURİ mah HACI KÜÇÜK, HACI KÜÇÜK CAMİİ, HOCAHANI, KATIRCIOĞLU, KEFELİHAN, MACUNCU, MACUNCU ÇIKMAZI, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, VASIF ÇINAR, İRFANİYE sk / TAHTAKALE mah SABUNCUHANI, TAHMİS sk / TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU sk bölgelerinde 09/07/2021 00:00:00 - 09/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4416331
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah MERCAN HANI ÇIKMAZI, TIĞCILAR sk / MERCAN mah MERCAN, SEMAVER, UZUNÇARŞI, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU sk / TAYA HATUN mah MERCAN, TIĞCILAR, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU, ÖRÜCÜLER KAPISI sk bölgelerinde 09/07/2021 10:00:00 - 09/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4416329
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah ALİPAŞA MEKTEBİ, DRAMAN, HASAN HÜSEYİN YOKUŞU, KANTARCI ALİ, KARAGÖZCÜ, KARAGÖZCÜ ÇIKMAZI, KARİYE HANI, KARİYE TÜRBESİ, KARİYE İMARETİ, KIRK ODALAR ÇIKMAZI, KUYULU BAHÇE, MAHMUZ ÇIKMAZI, PAŞA HAMAMI, SALDIRMA, SALMA TOMRUK, SARI ÇİZMELİ, SULTAN ÇEŞMESİ, ÇAKIRAĞA YOKUŞU sk / DERVİŞ ALİ mah AKTAR KERİM, AĞIZLIK 1., BAHÇIVAN ÇIKMAZI, BESTEKÂR CİVANAĞA, BORAZAN TEVFİK, ERBAP ÇIKMAZI, KALFA EFENDİ, KARİYE CAMİİ, KARİYE TÜRBESİ, KARİYE YAĞHANE, KARİYE YAĞHANE ARALIĞI, KASAP, MERDİVENLİ HAMAM ÇIKMAZI, MÜFTÜ, NEŞTER, SALMA TOMRUK, SALMA TOMRUK ARALIĞI, TETİK, URGAN, ÂVARE, ŞEHİT ÜMİT UÇAN sk bölgelerinde 09/07/2021 11:00:00 - 09/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 4343394
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AYDINLAR, KEÇEYOLU, KÜÇÜKKÖY, NEZAKET, SAPAN, SİPAHİLER, YEŞİL, YEŞİM, ÇİMENZAR sk / MERKEZ mah AKALAR, ASİL, BARIŞ, CUMHURİYET, EŞREF, FERAH, GÜLDEMET, GÜNEŞ, HACI HASAN, HASTANE, HÜDAVERDİ, KALENDER, KALKANDELEN, KARASU, KUBİLAY, KÜÇÜKKÖY, NAR ÇIKMAZI, NECİPBEY, REŞADİYE, SERHAT, YAVER, ÇUKURÇEŞME, ÇİMEN sk bölgelerinde 09/07/2021 00:05:00 - 09/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4354420
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah CUMHURİYET, ECLA, EYÜP, HALİTPAŞA, PEYNİRCİ, TAŞLI sk bölgelerinde 09/07/2021 00:05:00 - 09/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4343335
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah FATİH sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4345473
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 576., 608., GALERİ sk / YENİ MAHALLE mah 556., 556/1., 586/1., GALERİ sk bölgelerinde 09/07/2021 09:30:00 - 09/07/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 4354393
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CESUR, CEVAHİR, ÇARDAK, ÇİĞDEM, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 09/07/2021 09:30:00 - 09/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4354382
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ABACI YOKUŞU, NARİN, SARIKAYA, ÇETİN sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU, BURÇAK, KADINELİ, LALE 2, MERİÇ 1, SAKARYA, YİĞİDO sk bölgelerinde 09/07/2021 09:30:00 - 09/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4396458
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, ALP, ANADOLU, EFE, EZGİ, GÜNAL, GİRNE, KAR, NİZAM, PELİN, RUMELİ, SENA, SOĞUKSU, TEPEÜSTÜ, TUĞBA, VEYSEL KARANİ, ŞEHİT O. AYHAN ARSLAN sk bölgelerinde 09/07/2021 10:00:00 - 09/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4396317
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah ATLI, AYAN, AZİM sk bölgelerinde 09/07/2021 11:00:00 - 09/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 4359329
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah BİGA, CİHAN, YÜCE sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4359344
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah ÖNDER sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4359324
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 2.KİRAZ, BİGA, CİHAN, HAKAN sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4425359
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 321. sk bölgelerinde 09/07/2021 10:00:00 - 09/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 4396316
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİ PAŞA ÇIKMAZI, DAR, DEFNE BAYIRI, DİLEK, HACI MAHMUT EFENDİ, HİSAR, KOCAYEMİŞ, KOCAYEMİŞ ARALIĞI, KORU FISTIKLI BAĞLAR, MARMARA, MEVSİM, RECEP EFENDİ, SALİMAĞA, SARAY ARKASI, SARIYER HAMAMI, SEYİTAĞA, TATAR YAKUP, YENİ MAHALLE, YÜKSEK, ZÜMRÜT GÜLÜ, ÇİĞDEMLİK, ÖZENGİ AĞASI sk / YENİ mah ANIT, ARALIK, ASALET, AVUKAT REŞİT EFENDİ, AZİZ EFENDİ, AĞIR TOPÇU, BAŞKENT ÇIKMAZI, BOZACI ZEYNEL, FIÇICI KERİM, GAZİNO, GÜLİZAR ÇIKMAZI, HAYDAR DOĞU, HAYDAR EFENDİ, KALPAKÇI HÜSEYİN, KARAKÜTÜK, KOCAYEMİŞ ARALIĞI, KİLİSE ARALIĞI, MEZARLIK, MÜZEYYEN, OCAK AĞASI, SATRANÇ, SULUBAHÇE, YAZ ÇIKMAZI, YENİ MAHALLE, YENİ SELİMİYE, YENİ ÇEŞME, YÜREK YAKAN, ZİNCİR, ÇAYIRDİKEN, ÇAĞLAYANLAR, ÇINAR MEKTEBİ, ÖZENGİ AĞASI, İBNİ SİNA, ŞERAFETTİN sk bölgelerinde 09/07/2021 01:00:00 - 09/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4354352
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ALBAY OSMAN, DOĞRAMACI EMİN, GEMİCİ ÇIKMAZI, GENÇ OSMAN ÇIKMAZI, MAHMUT ÇIKMAZI, MEHMETÇİK ÇIKMAZI, OSMAN ÇIKMAZI, ÇAĞATAY ÇIKMAZI, ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde 09/07/2021 09:30:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 4354326
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ARŞİMET, BAYINDIR, BÜYÜKÇAVUŞLU, ERGENEKON, FEN ÇIKMAZI, GÜVEN, HARŞİT, HIZIROĞLU, KOCAYEMİŞ, KİMYA, MEHMET ALİ UZER, MEKAN, MERSİNAĞACI, NALBANT, PİYADE, SAFAHAT, SEZON, TEPELİ ÇIKMAZI, TOYA, ZERDE, ÇAVUŞOĞLU, ÖZ KANARYA, İSTANBUL, ŞANS ÇIKMAZI sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4365347
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALIÇ, BEDRİ RAHMİ, FERMAN, HAYRAT, NECATİ KALFA, RÜZGARLI BAHÇE, TAÇ, TERAKKİ sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4365357
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BEDRİ RAHMİ, HAYRAT, SAKARYA, VEFAKAR sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4351430
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah AKYAR, DOĞRULUK, PARLAK, VİLLA ÇIKMAZI, ÇALILI, ŞAMİL, ŞENGÜL, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 09/07/2021 10:00:00 - 09/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
NO: 4363318
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah CEMAL SAHİR sk / MECİDİYEKÖY mah BURÇ, BÜYÜKDERE, CEMAL SAHİR, DARCAN, MECİDİYE DERESİ, MEVLÜT ÇAVUŞ, OĞUZ, PAK, RAŞİT RIZA, SELAHATTİN PINAR, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 09/07/2021 10:00:00 - 09/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 4350354
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2000., 2001., 2002., 2006., 2078., 2080., 2081., 2082., I sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4417329
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2111., 2133., 2144., 2145., 2146., 2148. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 162. sk / UĞUR MUMCU mah 2113., 2114., 2114/1., 2116., 2117., 2131., 2133., 2140., 2141., 2142., 2143., 2144., I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 09/07/2021 15:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4419317
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2195. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2317., 2319., 2320., 2321., 2322., 2336., 2337., 2343., 2345., HOCA AHMET YESEVİ, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 09/07/2021 15:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ZEYTİNBURNU
NO: 4425402
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 11., 11/1., 13. sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4396432
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA sk bölgelerinde 09/07/2021 19:00:00 - 09/07/2021 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.