9 Temmuz Cuma İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Kadıköy, Ümraniye, Arnavutköy, Bağcılar, Silivri'de elektrik kesintisi...

9 Temmuz 2021 Cuma günü İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki bir çok ilçede elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Yaşanan kesintilerin ardından vatandaşlar İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusunu sorgulamaya başladı. Peki 9 Temmuz İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek? Elektrikler hangi bölgelerde gitti?

ELEKTRİKLER HANGİ BÖLGELERDE GİTTİ? SAAT KAÇTA GELECEK? (AYEDAŞ KESİNTİ LİSTESİ)

ATAŞEHİR

13:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: DURMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: MİMAR SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ŞEHİT CENGİZ TOPEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: BARBAROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: DURMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: EFLATUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ORDU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: YEŞİLYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ERCANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: DERİN ÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ALBAYRAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ORDU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: NAZIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ÇANKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: MİMAR SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: DURMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: BARBAROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ÇİZGİ

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: HÜZZAM MAKAMI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ŞEHİT CAHAR DUDAYEV

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: DİLARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: EBRAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: SEMERKANT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ŞEHİT AYDIN BOZKURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: AKMEŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEVESER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: YUNUS EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ARMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ANI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ERCÜMENT BATANAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ÇOKGEZEN

BEYKOZ

10:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: YALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: BEGÜM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: NİHAYET ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: MUHTAR NURETTİN SARIÇİÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: HERCAİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: CAFERBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: ARUZ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: DOLAY ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: EĞRİBOYUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: HAYMANA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: İSLAMAĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: İNCİRLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: FENERYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: ASAFBEY ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: MOLLA MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: MACARTABYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: DEMİRKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: MİRŞAH HAMAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: BUCA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAĞI - Sokak: ANADOLUKAVAĞI

09:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: EZBER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: 75. YIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: CANFEDA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SELMA ÇIKMAZI

KADIKÖY

01:00 - 07:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: SARRAF ALİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: GÜNEŞLİBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MUVAKKITHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: DR. ŞAKİRPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: ZUHAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: GÜNER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MÜHÜRDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MODA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: CAFERAĞA MESCİDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: CEMAL SÜREYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: DUMLUPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: HACI HÜSSAM

09:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞİTİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞİTİM - Sokak: HAKKI MANÇO

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞİTİM - Sokak: VELİBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞİTİM - Sokak: ŞEVKETBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞİTİM - Sokak: HİLMİBEY

KARTAL

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ÇANAKKALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARADAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KOPDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MAKAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YILDIZDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANILCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ERZURUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAYDARDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PALAMUTDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAYRABOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BAHARGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARACADAĞ

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEYH ŞAMİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AYSAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: SERÇE

PENDİK

09:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ÇAYKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: REMİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ECDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: GÖKYÜZÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ÇAYLAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: HÜRMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: MESTANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ERTUĞRULGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: GAZZE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: MAVİ DENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: KERİMAĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: VEDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: MERKÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ÜFTADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ŞAİR NEDİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: MİMARBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: DEMİRKAPI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: MARTILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: MUALLAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ÜLFET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: VAHDETTİN CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ZEMZEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: SAİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ÖBEKTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: AY ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: AYDOS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: BADEM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: EBE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: CİDDİ

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: GÖKAY

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: DEDEPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: EŞREF BİTLİS

ÜMRANİYE

09:00 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: SAHRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: SARIGAZİ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: İLKBAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: YİĞİTLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: KÜRKÇÜLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: FESLEĞEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: NECİP FAZIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: SARIGAZİ YOLU

11:30 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: CİVANMERT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: GÜLERYÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: KUBİLAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: AKYAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: DADALOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ALEMDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: REŞİTPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: MİTHATPAŞA

ÜSKÜDAR

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: VALİDE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: KASIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: AKSA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: BİZİM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: ENSAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: BUKET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: LEKECİ NURİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: NAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: ORDU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: SONER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: BAŞAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: ŞAFAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: BİZİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: GÜNGÖR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: İMAMI AZAM CAMİİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: BAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: ÖZLEM

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: SELAHATTİN EYYUBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: KALDIRIM

09:30 - 11:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ÜÇPINARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ÇİLEHANE YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: SAADET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: MELEK SİMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: SARI LALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: KAPIAĞZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ERKAN OCAKLI

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: MOR SALKIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: VEZİR TOPÇU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: YALNIZ SELVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: KALDIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: ŞEKİP AYHAN ÖZIŞIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: ÇAKIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: MEHMET ÇAVUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: MEHMET ÇAVUŞ ÇIKMAZI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI BEDAŞ ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK 9 TEMMUZ CUMA?

ARNAVUTKÖY

NO: 4346426

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah EROĞLU, HAMAMÖZÜ, TÜRBE, YALVAÇ, İNTİZAR sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4369376

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURUSU mah BAŞÖĞRETMEN, DURUSU-YENİKÖY, ESEN, KRAL, PEMBE, ÇAM, ÇAVUŞ sk / TERKOS mah DEMOKRASİ, DURUSU-YENİKÖY, UĞURALP, İPEK sk bölgelerinde 09/07/2021 09:30:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 4354454

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah LALE, YILDIRIM BEYAZIT, ÜMİT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 106. sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4354471

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-740, G-742, G-754, G-755, G-814, G-815, G-816 sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4354437

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1873., 1881., 1882., 1952., 1967., 2032., 2033., 2034., 2075., UFUK sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4425365

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CUMHURİYET, İHSANBEY sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4427328

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL sk bölgelerinde 09/07/2021 13:00:00 - 09/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 4382321

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1054., 1138., 1139., 1140., 1144., 1145., 1146., 1147., 1160., MEHMET AKİF, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 09/07/2021 00:01:00 - 09/07/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4382332

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1172., 1173., 1174., 1182., 1183., 1184., 1187., 1188., 1189., 1190., 1191., 1192., 1193., 1194., 1195., 1197., 1201., 1214., 1224., 1225., 1226., 1227., 1229., 1232., ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 09/07/2021 03:30:00 - 09/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4351335

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2231. sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 530., 532., 533., 534., 536., 541., ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237718

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2583., 2585., 2591. sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4345457

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2103., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 666., 668., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 4348422

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ANAFARTALAR, BAHARİSTAN, DEMİRYOLU, FİDAN, GAZİ EVRENOS, GÜLİBRİŞİM, HAVACI MUZAFFER ERDÖNMEZ, MEHMET AKİF ERSOY, NİGAR HANIM, PEMBE MENEKŞE, SERBESTİ, TEYYARECİ NURİ, YEŞİL YALI, YEŞİLKÖY İSTANBUL, ZAMBAK sk bölgelerinde 09/07/2021 00:05:00 - 09/07/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4348426

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ANAFARTALAR, BAHARİSTAN, DEMİRYOLU, GAZİ EVRENOS, GÜLİBRİŞİM, HAVACI MUZAFFER ERDÖNMEZ, PEMBE MENEKŞE, SAADETLİ, SERBESTİ, ÇİÇEK, İRFANİYE sk bölgelerinde 09/07/2021 02:00:00 - 09/07/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4348429

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah 14 NİSAN, ANAFARTALAR, ANDAÇ, ANDELİP, ARGIT, DEMİRYOLU, GAZİ EVRENOS, HAREKET ORDUSU, KULÜP, SAADETLİ, SALİHİYE, SAİT FAİK ABASIYANIK, SERBESTİ, YAKUTÇU, YEŞİLKÖY İSTANBUL, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 09/07/2021 04:00:00 - 09/07/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 4344394

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GÖKÇEADA sk bölgelerinde 09/07/2021 00:01:00 - 09/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4344391

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah BOZCAADA sk bölgelerinde 09/07/2021 00:01:00 - 09/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4344395

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GÖKÇEADA sk bölgelerinde 09/07/2021 00:01:00 - 09/07/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4390327

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1121., 1122., AKDOĞAN, GÜNER, LÜTFÜ KIRDAR, ONUR, YEŞİLYURT, ÇAĞLAR, ÇAĞLAYAN sk bölgelerinde 09/07/2021 01:00:00 - 09/07/2021 05:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4396398

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU, NEZİH BARUT sk bölgelerinde 09/07/2021 10:00:00 - 09/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 4396423

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ŞEHİT KAMİL BALKAN sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4396424

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ERKA BALATA sk bölgelerinde 09/07/2021 12:00:00 - 09/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4396426

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah BAHAR sk / ORTAMAHALLE mah ASMA, BÜYÜK ÇINAR, CEVİZ, DEMİRKAPI, HUN, KALE, KIPÇAK, KIRGIZ, NUMUNEBAĞI, ORHUN, SAKA, SILA, UYGUR, ÇIĞ, ŞEN sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah ORHUN sk bölgelerinde 09/07/2021 16:00:00 - 09/07/2021 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 4217288

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah HÜSREV GEREDE, KALIPÇI, MURADİYE BAYIRI, NÜZHETİYE, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA, ŞAİR NAZIM sk / TÜRKALİ mah ALİ SUAVİ, DİZİ, GAZİ REFİK, HAREMAĞASI, MISIRLIBAHÇE, NÜZHETİYE, ŞAİR NEDİM, ŞEHİT ALİ KEREM MERGEN sk / VİŞNEZADE mah ARMAĞAN, HÜSREV GEREDE, HÜSREV GEREDE ARALIĞI, KAKMALIKAPI, KASSAMBAŞI, LEVHACI, MAÇKA MEYDANI, MAÇKA TALİMYERİ, SETBAŞI, SOLGUNSÖĞÜT, SOLGUNSÖĞÜT ÇIKMAZI, SPORCU ADİL, SİLAHHANE, ÇATALMEKTEP, ÇATLAKÇEŞME, ŞAİR NEDİM, ŞEHİT MEHMET, ŞEHİT MEHMET ÇIKMAZI, ŞENLİKDEDE CAMİ, ŞENLİKDEDE DERE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah BÜYÜKDERE sk / HARBİYE mah MAÇKA sk bölgelerinde 09/07/2021 00:00:00 - 09/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4417322

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah ASUDE, BARBAROS, CEYLAN, EREN, YENİDOĞAN sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184162

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah FENERLİ HRİSTO, KAÇAR sk bölgelerinde 09/07/2021 10:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4419318

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah CENGİZ TOPEL, DERİNCE, EDİNCİK, SARIOBA, TAŞLIÇAY, TEPECİK YOLU, YANARSU, İNCESU sk bölgelerinde 09/07/2021 11:00:00 - 09/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4419324

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah YAZGÜLÜ sk bölgelerinde 09/07/2021 12:00:00 - 09/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 4346420

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ACAR, ALPARSLAN, AYSU, KOSOVA sk bölgelerinde 09/07/2021 00:30:00 - 09/07/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4412357

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ORKİDE sk / BARIŞ mah KIBRIS, MEHMETÇİK, PEYAMİ SAFA, SAKARYA, SAMSUN sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4412353

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah KARADENİZ, MEHMETÇİK, PEYAMİ SAFA, SAKARYA, SAMSUN sk bölgelerinde 01/01/1999 00:00:00 - 01/01/1999 00:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4425366

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah GÜLTEKİN, MEHMET AKİF ERSOY, OLİMPİYAT, ZAĞANOS PAŞA sk bölgelerinde 09/07/2021 13:00:00 - 09/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 4414322

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah DEFNE 4, ERGUVAN 1, GARDENYA, HADIMKÖY YOLU, YEDİTEPE, YENİBAHAR, ZEREFŞAN sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4427324

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 09/07/2021 10:00:00 - 09/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 4345490

İSTANBUL / ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah AKGÜL ÇIKMAZI, AŞIK ÇIKMAZI, BARAKA, GÜVERCİN ÇIKMAZI, HALDUN ÇIKMAZI, HAVRUZ, HÜDAYİ, HÜMEYRA, HÜNER ÇIKMAZI, OKUL, STAD, YANIK ALAY sk bölgelerinde 09/07/2021 09:30:00 - 09/07/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4354498

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah MECNUN, MİHRİCAN, MİHRİMAH, TABYALAR sk / ÇANAKÇA mah HAFIZ ÇIKMAZI, HÜDAYİ, TABYALAR, UYUM sk bölgelerinde 09/07/2021 10:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 4351355

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 136., 137., 138., 139., 140., 142., 143., 144., 145., 146., 147., 148., 149., 150., AYAZMA, AZİZİYE, PASİNLER, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 09/07/2021 14:00:00 - 09/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 4237121

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1160., 1183., 1184., 1187., 1188., 1189., 1190., 1192., 1193., 1196., 1197., 1198., 1199., 1200., 1201., 1202., 1203., 1204., 1205., 1207., 1208., 1209., 1210., 1211., 1212., 1213., 1214., AHMET ARİF, BAĞLARÇEŞME, YAŞAR KEMAL sk / PINAR mah 1215., 1216., 1218., 1220., 1240., 1247., 1248., 1252., 1253., 1254., YAŞAR KEMAL sk / ÇINAR mah 1396., 1410., 1441., 1442., 1443., AHMET ARİF sk bölgelerinde 09/07/2021 00:00:00 - 09/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237778

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1523., 1557. sk 1558 SK bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4237782

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1530., 1543., 1549., 1550., 1551., 1558., 1559., 1618. sk 1557 SK bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4354442

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1881., 2033., UFUK sk / YEŞİLKENT mah 1953. sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4421363

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 714., 725., 734., 735. sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4421374

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 762., 718., 724., 725., 726., 738., 747., HACI BEKTAŞ VELİ sk bölgelerinde 09/07/2021 11:00:00 - 09/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4359316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 884., 886., 887., URFALILAR sk / ÜÇEVLER mah 887., 889., 890., 892., 893., 894., 895., 896., 897., 898., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 906., 910., 915., 918., 919., 920., 921., 923., 924., 929., 942., 946., BAHÇE YOLU, PAZARYOLU, URFALILAR sk bölgelerinde 09/07/2021 12:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4421376

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah 676., 683., 687., 688., 710., AŞIK ŞENLİK, GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 09/07/2021 13:00:00 - 09/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 4323330

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KÖPRÜBAŞI, TAN, ÇEŞMEBAŞI sk bölgelerinde 09/07/2021 01:00:00 - 09/07/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4323339

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYAZMA, 1.CANAN, 1.DİLEK, 1.ERAY, 1.ŞEBNEM, 2.ÇAYIR, 2.ŞEN, 3.BAHÇE, ALANCIK, BENTLER, GÖKTÜRK, HAYAT, MİS, OKURLAR, PANAYIR ÇAYIRI, RABİA, SOYDAN, SÜVARİ, TAN, TÜLAY, YOLCU, YÜCEL, ÇEŞMEBAŞI sk bölgelerinde 09/07/2021 03:00:00 - 09/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4354347

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah IŞIK, KARTAL, KUBİLAY, LADİN, OKUL, PAPATYA, TARÇIN sk / MİTHATPAŞA mah 1.ÇİĞDEM, AYDINLIK, BOZKURT, FIRIN, IŞIK, KARTAL, KAYNAK, KUBİLAY, PAPATYA, SAFİR, ŞAHİN sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4354356

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 2.CANAN, 2.CEVİZ, 2.DENİZ, KARTAL, LADİN, PAPATYA, ÇAPA sk / MİTHATPAŞA mah 2.NUR, 2.SEVGİ, ABDULHAMİT HAN, ALİBABA, FIRIN, KARTAL, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4354322

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.BURCU, 1.CAMİ, 1.KEKİK, 1.LEYLAK, 1.ÇAKMAK, 2.DENİZ, ABDULHAMİT HAN, BAHÇEKÖY, FISTIK, İMAM HASAN sk / MİTHATPAŞA mah 3.PINAR, ABDULHAMİT HAN sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4354362

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.KUMRU, 1.ÇAKMAK, 2.FİLİZ, FIRIN, IŞIK, PAPATYA, ÇAPA sk / MİTHATPAŞA mah 2.SEDEF, 2.ÇİMEN, ALİBABA, AYDINLIK, AYGÜL, FIRIN, GÜMÜŞ, KARTAL, SAFİR, TUNÇ sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4354409

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AYTAÇ, AĞAÇ, ELMAS, HAN, SELİMPAŞA, SUNA, ÇAKMAK, ÖZEN sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4396448

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 2.KARTAL, PALMİYE, PANAYIR ÇAYIRI, TELEKOM, ÇOBANYILDIZI YOLU, İSTANBUL sk bölgelerinde 09/07/2021 10:00:00 - 09/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4412364

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah BELEDİYE, YEŞİL VADİ YOLU, ÇOBANYILDIZI YOLU sk bölgelerinde 09/07/2021 10:00:00 - 09/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4410324

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA, TOPÇULAR KARAKOL, UZAKÇİFTLİK , ÇİFTÇİ ALİ sk bölgelerinde 09/07/2021 20:00:00 - 09/07/2021 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 4306316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ARPACILAR, AŞİREFENDİ, BANKACILAR, CELALBEY, HAMİDİYE, HANIMELİ, HOCAHANI, SULTAN HAMAMI, VAKIF HANI, YALIKÖŞKÜ, YENİ CAMİİ, ZAHİRE BORSASI, ŞEYHÜLİSLAM HAYRİEFENDİ sk / MERCAN mah FİNCANCILAR, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU sk / RÜSTEMPAŞA mah ALACA HAMAM, BALIK PAZARI KAPISI, ERZAK AMBARI, KETENCİLER, MARPUÇÇULAR, RAGIP GÜMÜŞPALA, SAKA MEHMET, TAHMİS, VASIF ÇINAR, YENİ CAMİİ, YENİ CAMİİ MEYDANI sk / SURURİ mah HACI KÜÇÜK, HACI KÜÇÜK CAMİİ, HOCAHANI, KATIRCIOĞLU, KEFELİHAN, MACUNCU, MACUNCU ÇIKMAZI, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, VASIF ÇINAR, İRFANİYE sk / TAHTAKALE mah SABUNCUHANI, TAHMİS sk / TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU sk bölgelerinde 09/07/2021 00:00:00 - 09/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4416331

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah MERCAN HANI ÇIKMAZI, TIĞCILAR sk / MERCAN mah MERCAN, SEMAVER, UZUNÇARŞI, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU sk / TAYA HATUN mah MERCAN, TIĞCILAR, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU, ÖRÜCÜLER KAPISI sk bölgelerinde 09/07/2021 10:00:00 - 09/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4416329

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah ALİPAŞA MEKTEBİ, DRAMAN, HASAN HÜSEYİN YOKUŞU, KANTARCI ALİ, KARAGÖZCÜ, KARAGÖZCÜ ÇIKMAZI, KARİYE HANI, KARİYE TÜRBESİ, KARİYE İMARETİ, KIRK ODALAR ÇIKMAZI, KUYULU BAHÇE, MAHMUZ ÇIKMAZI, PAŞA HAMAMI, SALDIRMA, SALMA TOMRUK, SARI ÇİZMELİ, SULTAN ÇEŞMESİ, ÇAKIRAĞA YOKUŞU sk / DERVİŞ ALİ mah AKTAR KERİM, AĞIZLIK 1., BAHÇIVAN ÇIKMAZI, BESTEKÂR CİVANAĞA, BORAZAN TEVFİK, ERBAP ÇIKMAZI, KALFA EFENDİ, KARİYE CAMİİ, KARİYE TÜRBESİ, KARİYE YAĞHANE, KARİYE YAĞHANE ARALIĞI, KASAP, MERDİVENLİ HAMAM ÇIKMAZI, MÜFTÜ, NEŞTER, SALMA TOMRUK, SALMA TOMRUK ARALIĞI, TETİK, URGAN, ÂVARE, ŞEHİT ÜMİT UÇAN sk bölgelerinde 09/07/2021 11:00:00 - 09/07/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 4343394

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AYDINLAR, KEÇEYOLU, KÜÇÜKKÖY, NEZAKET, SAPAN, SİPAHİLER, YEŞİL, YEŞİM, ÇİMENZAR sk / MERKEZ mah AKALAR, ASİL, BARIŞ, CUMHURİYET, EŞREF, FERAH, GÜLDEMET, GÜNEŞ, HACI HASAN, HASTANE, HÜDAVERDİ, KALENDER, KALKANDELEN, KARASU, KUBİLAY, KÜÇÜKKÖY, NAR ÇIKMAZI, NECİPBEY, REŞADİYE, SERHAT, YAVER, ÇUKURÇEŞME, ÇİMEN sk bölgelerinde 09/07/2021 00:05:00 - 09/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4354420

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah CUMHURİYET, ECLA, EYÜP, HALİTPAŞA, PEYNİRCİ, TAŞLI sk bölgelerinde 09/07/2021 00:05:00 - 09/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4343335

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah FATİH sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4345473

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 576., 608., GALERİ sk / YENİ MAHALLE mah 556., 556/1., 586/1., GALERİ sk bölgelerinde 09/07/2021 09:30:00 - 09/07/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 4354393

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CESUR, CEVAHİR, ÇARDAK, ÇİĞDEM, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 09/07/2021 09:30:00 - 09/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4354382

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ABACI YOKUŞU, NARİN, SARIKAYA, ÇETİN sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU, BURÇAK, KADINELİ, LALE 2, MERİÇ 1, SAKARYA, YİĞİDO sk bölgelerinde 09/07/2021 09:30:00 - 09/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4396458

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, ALP, ANADOLU, EFE, EZGİ, GÜNAL, GİRNE, KAR, NİZAM, PELİN, RUMELİ, SENA, SOĞUKSU, TEPEÜSTÜ, TUĞBA, VEYSEL KARANİ, ŞEHİT O. AYHAN ARSLAN sk bölgelerinde 09/07/2021 10:00:00 - 09/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4396317

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah ATLI, AYAN, AZİM sk bölgelerinde 09/07/2021 11:00:00 - 09/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 4359329

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah BİGA, CİHAN, YÜCE sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4359344

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah ÖNDER sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4359324

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 2.KİRAZ, BİGA, CİHAN, HAKAN sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4425359

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 321. sk bölgelerinde 09/07/2021 10:00:00 - 09/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 4396316

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİ PAŞA ÇIKMAZI, DAR, DEFNE BAYIRI, DİLEK, HACI MAHMUT EFENDİ, HİSAR, KOCAYEMİŞ, KOCAYEMİŞ ARALIĞI, KORU FISTIKLI BAĞLAR, MARMARA, MEVSİM, RECEP EFENDİ, SALİMAĞA, SARAY ARKASI, SARIYER HAMAMI, SEYİTAĞA, TATAR YAKUP, YENİ MAHALLE, YÜKSEK, ZÜMRÜT GÜLÜ, ÇİĞDEMLİK, ÖZENGİ AĞASI sk / YENİ mah ANIT, ARALIK, ASALET, AVUKAT REŞİT EFENDİ, AZİZ EFENDİ, AĞIR TOPÇU, BAŞKENT ÇIKMAZI, BOZACI ZEYNEL, FIÇICI KERİM, GAZİNO, GÜLİZAR ÇIKMAZI, HAYDAR DOĞU, HAYDAR EFENDİ, KALPAKÇI HÜSEYİN, KARAKÜTÜK, KOCAYEMİŞ ARALIĞI, KİLİSE ARALIĞI, MEZARLIK, MÜZEYYEN, OCAK AĞASI, SATRANÇ, SULUBAHÇE, YAZ ÇIKMAZI, YENİ MAHALLE, YENİ SELİMİYE, YENİ ÇEŞME, YÜREK YAKAN, ZİNCİR, ÇAYIRDİKEN, ÇAĞLAYANLAR, ÇINAR MEKTEBİ, ÖZENGİ AĞASI, İBNİ SİNA, ŞERAFETTİN sk bölgelerinde 09/07/2021 01:00:00 - 09/07/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4354352

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ALBAY OSMAN, DOĞRAMACI EMİN, GEMİCİ ÇIKMAZI, GENÇ OSMAN ÇIKMAZI, MAHMUT ÇIKMAZI, MEHMETÇİK ÇIKMAZI, OSMAN ÇIKMAZI, ÇAĞATAY ÇIKMAZI, ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde 09/07/2021 09:30:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 4354326

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ARŞİMET, BAYINDIR, BÜYÜKÇAVUŞLU, ERGENEKON, FEN ÇIKMAZI, GÜVEN, HARŞİT, HIZIROĞLU, KOCAYEMİŞ, KİMYA, MEHMET ALİ UZER, MEKAN, MERSİNAĞACI, NALBANT, PİYADE, SAFAHAT, SEZON, TEPELİ ÇIKMAZI, TOYA, ZERDE, ÇAVUŞOĞLU, ÖZ KANARYA, İSTANBUL, ŞANS ÇIKMAZI sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4365347

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALIÇ, BEDRİ RAHMİ, FERMAN, HAYRAT, NECATİ KALFA, RÜZGARLI BAHÇE, TAÇ, TERAKKİ sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4365357

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BEDRİ RAHMİ, HAYRAT, SAKARYA, VEFAKAR sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4351430

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah AKYAR, DOĞRULUK, PARLAK, VİLLA ÇIKMAZI, ÇALILI, ŞAMİL, ŞENGÜL, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 09/07/2021 10:00:00 - 09/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 4363318

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah CEMAL SAHİR sk / MECİDİYEKÖY mah BURÇ, BÜYÜKDERE, CEMAL SAHİR, DARCAN, MECİDİYE DERESİ, MEVLÜT ÇAVUŞ, OĞUZ, PAK, RAŞİT RIZA, SELAHATTİN PINAR, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 09/07/2021 10:00:00 - 09/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 4350354

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2000., 2001., 2002., 2006., 2078., 2080., 2081., 2082., I sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4417329

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2111., 2133., 2144., 2145., 2146., 2148. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 162. sk / UĞUR MUMCU mah 2113., 2114., 2114/1., 2116., 2117., 2131., 2133., 2140., 2141., 2142., 2143., 2144., I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 09/07/2021 15:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4419317

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2195. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2317., 2319., 2320., 2321., 2322., 2336., 2337., 2343., 2345., HOCA AHMET YESEVİ, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 09/07/2021 15:00:00 - 09/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 4425402

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 11., 11/1., 13. sk bölgelerinde 09/07/2021 09:00:00 - 09/07/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4396432

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA sk bölgelerinde 09/07/2021 19:00:00 - 09/07/2021 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.