9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması başlıyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan ve 7 ülkeden 27 şairin katılacağı Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması'nın lansman toplantısı yapıldı.

Eskişehir'in 8-10 Kasım tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı şiir buluşması bu yıl da yerli ve yabancı şairleri bir araya getirecek. Daha önce Ataol Behramoğlu, Ahmet Telli ve Tuğrul Tanyol'un da aralarında bulunduğu birçok şairi onur konuğu olarak ağırlayan Tepebaşı Belediyesi, bu yıl ise Türk şiirinin usta isimlerinden Şükrü Erbaş ağırlayacak. Direktörlüğünü Haydar Ergülen'in yaptığı ve bu yıl Macar şiirlerine odaklanacak olan buluşma, müzik dinletileri, şiir okumaları ve çocuk şiiri etkinlikleri ile şiir severlere sanatla dolu üç gün sunacak. 9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması'nın açılışı ise onur konuğu Şükrü Erbaş'ın imza töreni ile birlikte 8 Kasım Cuma günü saat 18.00'de Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde yapılacak.

"Şiirin olduğu yerde kötülüğün olması mümkün değil"

Tepebaşı Belediyesi Gökkuşağı Kafe'de düzenlenen lansman toplantısında konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Buluşmalarımız çok güzel geçiyor ve çok da güzel birliktelikler oluyor. Zaten şiirin olduğu yerde kötülüğün olması mümkün değil. Yıllardır gerçekleştirdiğimiz şiir buluşmalarında da, Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım işi kolay kılalım sevelim sevilelim dünyaya kimse kalmaz" deyişi doğrultusunda birliktelikler, hoşgörü ve barış ön plana çıkıyor. Bizler Tepebaşı Belediyesi olarak şiir buluşmalarına her yıl keyifle devam ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi Tepebaşı'nda yaptığımız bu güzel işlerin ülkemizdeki bütün illerimize örnek olmasını temenni ediyoruz. Diğer illerimizin yöneticilerinin de kentlerini sanatla buluşturmalarını diliyoruz. Ben 9'uncusunu gerçekleştireceğimiz buluşmada emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Şiirler barışçıl bir mayadır ve insanlara iyiyi, doğruyu ve güzeli gösterir"

Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması Yürütme Kurulu üyelerinden Erol Büyükmeriç ise, böyle bir etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şiirin olduğu yerde kötülükler azalır. Şiirler barışçıl bir mayadır ve insanlara iyiyi, doğruyu ve güzeli gösterir. O bakımdan bu etkinlik 9 yıldır Eskişehir'imize çok güzel şeyler kazandırdı. Böyle bir etkinlikte yer almaktan ve yürütme kurulunda bulunmaktan da ayrıca onur duyuyorum" diye konuştu.

Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması Yürütme Kurulu üyelerinden Şakir Özüdoğru da, şiir buluşmasının yıllardır devam ettirilmesinden dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a ve ekibine teşekkür etti. Özüdoğru, "Bu tür etkinlikler hem barışı hem de birlikteliği ön plana çıkartıyor. Ben bu yüzden şiir buluşmasına çok değer veriyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA