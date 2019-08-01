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  3. 9 yaşındaki Yunus Emre, ilaçlama tankının içinde ölü bulundu (6)

9 yaşındaki Yunus Emre, ilaçlama tankının içinde ölü bulundu (6)

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra ortadan kaybolan ve tarım ilaçlama tankının içinde ölü bulunan Yunus Emre Akyol'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

9 yaşındaki Yunus Emre, ilaçlama tankının içinde ölü bulundu (6)

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra ortadan kaybolan ve tarım ilaçlama tankının içinde ölü bulunan Yunus Emre Akyol'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Yunus Emre Akyol, Gürsu Kumlukalan Mahalle Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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DHA

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