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  3. 9 yavru köpeği çuvala koyup ölüme terk ettiler

9 yavru köpeği çuvala koyup ölüme terk ettiler

KONYA'da çuval içerisine konularak ölüme terk edilmiş 9 yavru köpek bulundu.

9 yavru köpeği çuvala koyup ölüme terk ettiler

KONYA'da çuval içerisine konularak ölüme terk edilmiş 9 yavru köpek bulundu.

Konya-Aksaray yolunun 70'inci kilometresinde bulunan kum ocakları civarında çuvaldan köpek havlaması duyan sürücü, aracını durdurdu. Çuvalı açan sürücü, içerisinde 9 yavru köpek buldu. Köpekleri çuvalın içerisinden çıkartan şoför, durumu Konya Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği'ne bildirdi. Köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yavruları sahiplenecek hayvanseverlerin arandığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

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