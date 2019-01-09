9 yıl hapisle aranan zanlı polisin takibi sonucu yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 3 ayrı suçtan toplam 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği infaz ekibi tarafından yapılan istihbari çalışma sonucu hakkında yakalama emri bulunan M.A.I. (48), gerçekleştirilen takip sonucu İkiçeşmelik Mahallesi 618 Sokak üzerinde yakalandı. M.A.I'nın yapılan sorgulamasında "Konut dokunulmazlığını ihlal etme, Mala zarar verme ve hırsızlık" suçlarından toplam 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan zanlı, yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı adlı makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA