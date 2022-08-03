9 yıl sonra tekrar başlamıştı! Sezon finali yapan İbo Show yayından mı kaldırıldı?

Son günlerde hakkında çıkan dava ve icra haberleriyle sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra tekrar sunmaya başladığı İbo Show'un yayından kaldırıldığı iddia edildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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9 yıl sonra tekrar başlamıştı! Sezon finali yapan İbo Show yayından mı kaldırıldı?

Felaket Tellalı olarak bilinen şarkıcı Onur Akay, internet sitesinde yazdığı yazıda İbrahim Tatlıses’in, Star TV'de sezon finali yapan İbo Show isimli programının eylül ayında ekrana dönmeyeceğini duyurdu.

Akay'ın iddiası şu şekilde;

YOLLARINI AYIRDI

Star TV ekranlarında yayınlanan İbrahim Tatlıses’in İbo Show isimli programı sezon finali yapmış ve yeniden Eylül ayında Star TV ekranlarında seyirci ile buluşacaktı. Ancak Star TV yönetimi, İbrahim Tatlıses’in eski eşi Adalet Sara’ya 'karayılan 've 'büyücü' diyerek hakaret etmesi nedeniyle, İbo Show’la yollarını ayırdı. Tatlıses’in her kesimden tepki alması 9 yıl sonra başlayan programının da sonu oldu. Tatlıses ve ekibi ise şimdilerde yeni kanal arayışına girdi.

9 yıl sonra tekrar başlamıştı! Sezon finali yapan İbo Show yayından mı kaldırıldı?

KANAL ARAYIŞINDA

Star TV ekranlarında yayınlanan İbrahim Tatlıses’in İbo Show isimli programı sezon finali yapmış ve yeniden Eylül ayında Star TV ekranlarında seyirci ile buluşacaktı. Ancak Star TV yönetimi, İbrahim Tatlıses’in eski eşi Adalet Sara’ya 'karayılan 've 'büyücü' diyerek hakaret etmesi nedeniyle, İbo Show’la yollarını ayırdı. Tatlıses’in her kesimden tepki alması 9 yıl sonra başlayan programının da sonu oldu. Tatlıses ve ekibi ise şimdilerde yeni kanal arayışına girdi."

9 yıl sonra tekrar başlamıştı! Sezon finali yapan İbo Show yayından mı kaldırıldı?

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