90 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Kerimoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfalı Kore Gazisi Mehmet Kerimoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

90 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Kerimoğlu'nun cenaze namazı, Hz. Ayşe Camii'nde öğle namazının ardından kılındı. Gazinin cenaze namazına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Agbuğa, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ile gazinin ailesi ve sevenleri katıldı.

Acılı aileye başsağlığı dileyen Vali Abdullah Erin, gazilik makamının şehitlik makamından sonra en önemli makam olduğunu belirterek her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olacaklarını belirtti. Kore Gazisi Mehmet Kerimoğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığına defnedildi.