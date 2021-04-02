900 derecelik fırına atlayarak intihar etti!

Çin'de bir fabrikada meydana gelen olayda dünya basınına konu olan bir olay yaşandı. 34 yaşındaki Çinli işçi Wang Long'un ortadan kaybolması üzerine fabrika çalışanları her yerde mesai arkadaşını aramaya başladı. Wang'ı hiçbir yerde bulamayın çalışanlar güvenlik kameralarına yöneldiler. Güvenlik kameralarına baktıklarında ise Wang'ın 900 derecelik çelik eritme fırınına atlayarak intihar ettiğini gördüler.

BÜYÜK MİKTARDA PARA KAYBETMİŞ

Fabrikanın bağlı olduğu Baogang Grup şirketi, Çinli işçinin borsada büyük miktarda para kaybettiğini ve borçlarını ödeyemediği için intihar ettiğinden şüphelendiklerini ifade etti.

UZUN ZAMANDIR BORSA İLE OYNUYORMUŞ

Yaklaşık olarak on yıldır aynı fabrikada çalışan Wang hakkında arkadaşları içine kapanık biri olduğunu söyledi. Aynı zamanda 900 derecelik çelik eritme fırınına atlayarak intihar eden Wang'ın uzun zamandır borsa ile ilgili olduğu dile getirildi.