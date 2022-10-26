90ların popüler şarkıcısı Bendeniz yıllara meydan okuyor! Son haliyle herkesi şaşırtıyor! "Değişen bir şey yok, hep aynı güzellik"

Şarkıcının son halini görenler değişmeyen güzelliği karşısında kendisini iltifat yağmuruna tuttu.

"Bir şarkın vardı Bendeniz. "Seneler geçmiş fark etmez niyetim yok yaşlanmaya". Gerçekten de şarkıda söylediğin gibisin"

"Biz bebeydik sizi dinlerdik kafamızda saç kalmadı siz hala aynisiniz maşallah"

"Yıllar senden hiçbir şey götürmemiş"

"Eskisi gibi, hala daha çok güzelsin" şeklinde yorumlar geldi.