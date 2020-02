92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu!

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Brad Pitt – Once Upon a Time in Hollywood filmindeki performansıyla Oscar Ödülü’nü kazandı. Gecenin en merak edilen konularından biri Brad Pitt’in yardımcı oyuncu ödülünü alıp alamayacağıydı. Quentin Tarantino’nun yönettiği Once Upon a Time in Hollywood filmindeki rolüyle oyunculuğu dikkat çeken Pitt bu ödüle en yakın isim olarak gösteriliyordu.

Pitt daha önce Twelve Monkeys, The Curious Case of Benjamin Button ve Moneyball filmlerindeki rolleriyle Oscar adayı olmuş, törenden eli boş dönmüştü.