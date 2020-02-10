92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 92. Akademi Ödülleri Oscar sahiplerini buldu. LA eyaletindeki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşen törende En iyi uluslararası film ve En İyi Orijinal Senaryo ödülleri Parazit filmi ile Bong Joon Ho'ya gitti. Böylece Ho, Oscar tarihine geçti. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü tabi ki Joker rolüyle Joaquin Phoenix'e gitti.

1 18 EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU Brad Pitt – Once Upon a Time in Hollywood filmindeki performansıyla Oscar Ödülü’nü kazandı. Gecenin en merak edilen konularından biri Brad Pitt’in yardımcı oyuncu ödülünü alıp alamayacağıydı. Quentin Tarantino’nun yönettiği Once Upon a Time in Hollywood filmindeki rolüyle oyunculuğu dikkat çeken Pitt bu ödüle en yakın isim olarak gösteriliyordu. Pitt daha önce Twelve Monkeys, The Curious Case of Benjamin Button ve Moneyball filmlerindeki rolleriyle Oscar adayı olmuş, törenden eli boş dönmüştü.