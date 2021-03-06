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92 yaşındaki yaşlı kadın evinde boğularak öldürüldü

Aydın'a bağlı Sultanhisar ilçesinde yalnız yaşayan 92 yaşındaki Hanım Pınalı evinde boğularak öldürüldü.

92 yaşındaki yaşlı kadın evinde boğularak öldürüldü

Aydın'ın Sultanhisar ilçesi Beşeylül Mahallesi'nde yalnız yaşayan 92 yaşındaki Hanım Pınalı'nın öldüğünü komşuları fark etti. Pınalı'nın kapısının açık olması nedeniyle içe giren komşular yaşlı kadının yerde hareketsiz yattığını gördüklerinde hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler.

Çok geçmeden olay yerine gelen sağlık ekipleri Pınalı'nın hayata gözlerini yumduğunu belirledi.

DEĞERLİ EŞYALARI ÇALINDI

Polis ekipleri tarafından Pınalı'nın evinde yapılan incelemede evin dağınık olduğu ve Pınalı'nın boğularak öldürüldüğü bilgisi geldi. İncelemede, polis ekipleri 92 yaşındaki yaşlı kadının bazı ziynet eşyalarının çalındığını tespit etti.

Polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

92 yaşındaki yaşlı kadın evinde boğularak öldürüldü92 yaşındaki yaşlı kadın evinde boğularak öldürüldü

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