93 gün yoğun bakımda kaldı, 10 defa kalbi durdu! Minik Mavin hayata tutundu!

Batman'da yaşayan Dilbirin ve Abdullah Yüce çiftinin 3 yaşındaki kızları Mavin rahatsızlanınca ailesi tarafından Batman Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mavin’in yapılan tetkikler sonrası hidrosefali hastası olduğu ortaya çıktı. Kafa içi boşluğunda genişleme tespit edilen Mavin Yüce, fenalık geçirince yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 93 gün süren tedavide 10 kez kalbi duran Mavin Yüce, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Hayata tutunmayı başaran minik Mavin, taburcu edildi.

10 KEZ KALBİ DURAN MİNİK KIZ HAYATA TUTUNDU

Yüce'nin hastalığının kontrolsüz şekilde ağır ve çoklu organ yetmezliğine sebep olduğunu ifade eden Batman Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Sinan Yavuz, "Farklı zamanlarda olmak üzere tam 10 kez kalbi durdu ve kalp masajı yapmak zorunda kalındı. Bunun yanında diğer tüm destek tedavilerine devam edildi. Beyin cerrahisi tarafından hastalığına yönelik tedavi uygulamaları yapıldı. Mavin’e ilk hastanede uzun süre yoğun bakımda akciğer makinesine bağlı hastaların evde takibine olanak sağlayan trakeostomi (nefes borusu açma) işlemi yaptık.

Ayrıca beslenme problemi olan kronik bakım hastalarının daha iyi beslenme ve enerji ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak üzere yapılan gastrostomi (mideye beslenme boşluğu açma) işlemi de hastanemizde ilk kez bir çocuk hastada uygulandı. 93 günlük yoğun bakım zorlu sürecinin ardından Mavin’imiz artık evinde takip edilebilecek duruma geldi. Yaşam mücadelesini büyük bir mucizeyle kazandığını görmek de bize kısmet oldu” diye konuştu.

Dilbirin ve Abdullah Yüce çifti, gözyaşlarıyla, “Bize bir hayat bağışladınız, bu bir mucize. Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullandılar.