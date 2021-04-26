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  3. 93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: Nomadland filmi geceye damgasını vurdu!

93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: Nomadland filmi geceye damgasını vurdu!

Dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden olan Oscar Ödül Töreni'nin 93'üncüsü gerçekleştirildi. Los Angeles'taki Union Station ve Dolby Theatre'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen törende ödüller sahiplerini buldu.

93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: Nomadland filmi geceye damgasını vurdu!

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından her yıl düzenlenen Oscar ödülleri, bu yıl 93'üncü kez sahiplerini buldu. 

NOMADLAND GECEYE DAMGASINI VURDU

Akademi ödüllerinde bu yıl  "Nomadland" filmi geceye damgasını vurdu. "Nomadland" Oscar Ödülleri olarak da bilinen 93. Akademi Ödülleri Töreni'nde En İyi Film Ödülü'ne layık görüldü.

Öte yandan 6 dalda aday gösterilen Nomadland En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere toplam 3 Oscar kazandı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise "The Father" filmiyle Anthony Hopkins'e, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise "Nomadland" filmiyle Frances McDormand'a takdim edildi.

93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: Nomadland filmi geceye damgasını vurdu!

EN İYİ YÖNETMEN CHLOE ZHAO OLDU

Yılın en iyi filmi seçilen  "Nomadland" yönetmeni Asya kökenli Chloé Zhao aldı. Chloé, 93 yıllık Oscar Ödülleri geleneğinde en iyi yönetmen ödülünü alan ikinci kadın olmanın heyecanını yaşadı. Ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmada, Chloé, "Bu ödülü, ne kadar zor olursa olsun içlerindeki iyiliğe ve birbirlerinin içindeki iyiliğe tutunmak için cesaret ve inanca sahip olanlar için alıyorum." ifadelerini kullandı.

93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: Nomadland filmi geceye damgasını vurdu!

İŞTE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLENLER

93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: Nomadland filmi geceye damgasını vurdu!

En İyi Erkek Oyuncu: Anthony Hopkins (The Father)

DİĞER ADAYLAR
Riz Ahmed - Sound of Metal
Chadwick Boseman - Ma Rainey’s Black Bottom
Gary Oldman - Mank
Steven Yeun - Minari

93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: Nomadland filmi geceye damgasını vurdu!

En İyi Uyarlama Senaryo: The Father

DİĞER ADAYLAR
Chloé Zhao - Nomadland
Kemp Powers - One Night in Miami
Sacha Baron Cohen ve yazar ekibi - Borat Subsequent Moviefilm
Ramin Bahrani - The White Tiger

93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: Nomadland filmi geceye damgasını vurdu!

Yabancı Dilde En İyi Film: Another Round 

DİĞER ADAYLAR
Better Days (Hong Kong)
Quo Vadis, Aida? (Bosna Hersek)
Collective (Romanya)
The Man Who Sold His Skin (Tunus)

93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: Nomadland filmi geceye damgasını vurdu!

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Daniel Kaluuya (Judas And The Black Messiah)

DİĞER ADAYLAR
Leslie Odom Jr. - One Night in Miami
Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7
Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah
Paul Raci - Sound of Metal

93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: Nomadland filmi geceye damgasını vurdu!

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Youn Yuh-Jung (Minari) 

DİĞER ADAYLAR

Amanda Seyfried - Mank
Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm
Glenn Close - Hillbilly Elegy
Olivia Colman - The Father

93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: Nomadland filmi geceye damgasını vurdu!

En İyi Özgün Senaryo: Emerald Fennell (Promising Young Woman)  

DİĞER ADAYLAR
Judas and the Black Messiah
Minari
Sound of Metal
The Trial of Chicago 7

93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: Nomadland filmi geceye damgasını vurdu!

En İyi Kostüm Tasarımı: Ma Rainey's Black Bottom

DİĞER ADAYLAR
Hillbilly Elegy
Emma
Mank
Pinocchio

93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: Nomadland filmi geceye damgasını vurdu!

En İyi Ses: Sound of Metal 

DİĞER ADAYLAR
Greyhound
Mank
News of the World
Soul

93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: Nomadland filmi geceye damgasını vurdu!

En İyi Görsel Efekt: Tenet 

DİĞER ADAYLAR
Love and Monsters
The Midnight Sky
Mulan
The One and Only Ivan

93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: Nomadland filmi geceye damgasını vurdu!

En İyi Kısa Film: Two Distant Strangers 

DİĞER ADAYLAR
Feeling Through
The Letter Room
The Present
White Eye

93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: Nomadland filmi geceye damgasını vurdu!

En İyi Kısa Animasyon: If Anything Happens I Love You

DİĞER ADAYLAR
Wolfwalkers
Over the Moon
A Shaund of the Sheep Movie
Onward

93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: Nomadland filmi geceye damgasını vurdu!

En İyi Animasyon: Soul 

En İyi Özgün Müzik: Soul

DİĞER ADAYLAR
Da 5 Blood
Mank
Minari
News of the World

En İyi Özgün Şarkı: "Fight For You" (Judas And The Black Messiah)

93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: Nomadland filmi geceye damgasını vurdu!

En İyi Belgesel: My Octopus Teacher

DİĞER ADAYLAR
Collective
Time
Crip Camp
The Mole Agent

93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: Nomadland filmi geceye damgasını vurdu!

En İyi Sinematografi: Mank 

En İyi Yapım Tasarımı: Mank

DİĞER ADAYLAR
The Father
Ma Rainey's Black Bottom
News of the World
Tenet

En İyi Kısa Belgesel: Colette 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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