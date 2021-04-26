93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: Nomadland filmi geceye damgasını vurdu!
Dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden olan Oscar Ödül Töreni'nin 93'üncüsü gerçekleştirildi. Los Angeles'taki Union Station ve Dolby Theatre'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen törende ödüller sahiplerini buldu.
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından her yıl düzenlenen Oscar ödülleri, bu yıl 93'üncü kez sahiplerini buldu.
NOMADLAND GECEYE DAMGASINI VURDU
Akademi ödüllerinde bu yıl "Nomadland" filmi geceye damgasını vurdu. "Nomadland" Oscar Ödülleri olarak da bilinen 93. Akademi Ödülleri Töreni'nde En İyi Film Ödülü'ne layık görüldü.
Öte yandan 6 dalda aday gösterilen Nomadland En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere toplam 3 Oscar kazandı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise "The Father" filmiyle Anthony Hopkins'e, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise "Nomadland" filmiyle Frances McDormand'a takdim edildi.
EN İYİ YÖNETMEN CHLOE ZHAO OLDU
Yılın en iyi filmi seçilen "Nomadland" yönetmeni Asya kökenli Chloé Zhao aldı. Chloé, 93 yıllık Oscar Ödülleri geleneğinde en iyi yönetmen ödülünü alan ikinci kadın olmanın heyecanını yaşadı. Ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmada, Chloé, "Bu ödülü, ne kadar zor olursa olsun içlerindeki iyiliğe ve birbirlerinin içindeki iyiliğe tutunmak için cesaret ve inanca sahip olanlar için alıyorum." ifadelerini kullandı.
İŞTE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLENLER
En İyi Erkek Oyuncu: Anthony Hopkins (The Father)
DİĞER ADAYLAR
Riz Ahmed - Sound of Metal
Chadwick Boseman - Ma Rainey’s Black Bottom
Gary Oldman - Mank
Steven Yeun - Minari
En İyi Uyarlama Senaryo: The Father
DİĞER ADAYLAR
Chloé Zhao - Nomadland
Kemp Powers - One Night in Miami
Sacha Baron Cohen ve yazar ekibi - Borat Subsequent Moviefilm
Ramin Bahrani - The White Tiger
Yabancı Dilde En İyi Film: Another Round
DİĞER ADAYLAR
Better Days (Hong Kong)
Quo Vadis, Aida? (Bosna Hersek)
Collective (Romanya)
The Man Who Sold His Skin (Tunus)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Daniel Kaluuya (Judas And The Black Messiah)
DİĞER ADAYLAR
Leslie Odom Jr. - One Night in Miami
Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7
Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah
Paul Raci - Sound of Metal
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Youn Yuh-Jung (Minari)
DİĞER ADAYLAR
Amanda Seyfried - Mank
Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm
Glenn Close - Hillbilly Elegy
Olivia Colman - The Father
En İyi Özgün Senaryo: Emerald Fennell (Promising Young Woman)
DİĞER ADAYLAR
Judas and the Black Messiah
Minari
Sound of Metal
The Trial of Chicago 7
En İyi Kostüm Tasarımı: Ma Rainey's Black Bottom
DİĞER ADAYLAR
Hillbilly Elegy
Emma
Mank
Pinocchio
En İyi Ses: Sound of Metal
DİĞER ADAYLAR
Greyhound
Mank
News of the World
Soul
En İyi Görsel Efekt: Tenet
DİĞER ADAYLAR
Love and Monsters
The Midnight Sky
Mulan
The One and Only Ivan
En İyi Kısa Film: Two Distant Strangers
DİĞER ADAYLAR
Feeling Through
The Letter Room
The Present
White Eye
En İyi Kısa Animasyon: If Anything Happens I Love You
DİĞER ADAYLAR
Wolfwalkers
Over the Moon
A Shaund of the Sheep Movie
Onward
En İyi Animasyon: Soul
En İyi Özgün Müzik: Soul
DİĞER ADAYLAR
Da 5 Blood
Mank
Minari
News of the World
En İyi Özgün Şarkı: "Fight For You" (Judas And The Black Messiah)
En İyi Belgesel: My Octopus Teacher
DİĞER ADAYLAR
Collective
Time
Crip Camp
The Mole Agent
En İyi Sinematografi: Mank
En İyi Yapım Tasarımı: Mank
DİĞER ADAYLAR
The Father
Ma Rainey's Black Bottom
News of the World
Tenet
En İyi Kısa Belgesel: Colette