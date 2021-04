93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: Nomadland filmi geceye damgasını vurdu!

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından her yıl düzenlenen Oscar ödülleri, bu yıl 93'üncü kez sahiplerini buldu.

NOMADLAND GECEYE DAMGASINI VURDU

Akademi ödüllerinde bu yıl "Nomadland" filmi geceye damgasını vurdu. "Nomadland" Oscar Ödülleri olarak da bilinen 93. Akademi Ödülleri Töreni'nde En İyi Film Ödülü'ne layık görüldü.

Öte yandan 6 dalda aday gösterilen Nomadland En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere toplam 3 Oscar kazandı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise "The Father" filmiyle Anthony Hopkins'e, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise "Nomadland" filmiyle Frances McDormand'a takdim edildi.

EN İYİ YÖNETMEN CHLOE ZHAO OLDU

Yılın en iyi filmi seçilen "Nomadland" yönetmeni Asya kökenli Chloé Zhao aldı. Chloé, 93 yıllık Oscar Ödülleri geleneğinde en iyi yönetmen ödülünü alan ikinci kadın olmanın heyecanını yaşadı. Ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmada, Chloé, "Bu ödülü, ne kadar zor olursa olsun içlerindeki iyiliğe ve birbirlerinin içindeki iyiliğe tutunmak için cesaret ve inanca sahip olanlar için alıyorum." ifadelerini kullandı.

İŞTE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLENLER

En İyi Erkek Oyuncu: Anthony Hopkins (The Father)

DİĞER ADAYLAR

Riz Ahmed - Sound of Metal

Chadwick Boseman - Ma Rainey’s Black Bottom

Gary Oldman - Mank

Steven Yeun - Minari

En İyi Uyarlama Senaryo: The Father

DİĞER ADAYLAR

Chloé Zhao - Nomadland

Kemp Powers - One Night in Miami

Sacha Baron Cohen ve yazar ekibi - Borat Subsequent Moviefilm

Ramin Bahrani - The White Tiger

Yabancı Dilde En İyi Film: Another Round

DİĞER ADAYLAR

Better Days (Hong Kong)

Quo Vadis, Aida? (Bosna Hersek)

Collective (Romanya)

The Man Who Sold His Skin (Tunus)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Daniel Kaluuya (Judas And The Black Messiah)

DİĞER ADAYLAR

Leslie Odom Jr. - One Night in Miami

Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7

Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah

Paul Raci - Sound of Metal

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Youn Yuh-Jung (Minari)

DİĞER ADAYLAR



Amanda Seyfried - Mank

Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close - Hillbilly Elegy

Olivia Colman - The Father

En İyi Özgün Senaryo: Emerald Fennell (Promising Young Woman)

DİĞER ADAYLAR

Judas and the Black Messiah

Minari

Sound of Metal

The Trial of Chicago 7

En İyi Kostüm Tasarımı: Ma Rainey's Black Bottom

DİĞER ADAYLAR

Hillbilly Elegy

Emma

Mank

Pinocchio

En İyi Ses: Sound of Metal

DİĞER ADAYLAR

Greyhound

Mank

News of the World

Soul

En İyi Görsel Efekt: Tenet

DİĞER ADAYLAR

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

En İyi Kısa Film: Two Distant Strangers

DİĞER ADAYLAR

Feeling Through

The Letter Room

The Present

White Eye

En İyi Kısa Animasyon: If Anything Happens I Love You

DİĞER ADAYLAR

Wolfwalkers

Over the Moon

A Shaund of the Sheep Movie

Onward

En İyi Animasyon: Soul

En İyi Özgün Müzik: Soul

DİĞER ADAYLAR

Da 5 Blood

Mank

Minari

News of the World

En İyi Özgün Şarkı: "Fight For You" (Judas And The Black Messiah)

En İyi Belgesel: My Octopus Teacher

DİĞER ADAYLAR

Collective

Time

Crip Camp

The Mole Agent

En İyi Sinematografi: Mank

En İyi Yapım Tasarımı: Mank

DİĞER ADAYLAR

The Father

Ma Rainey's Black Bottom

News of the World

Tenet

En İyi Kısa Belgesel: Colette