93. Oscar Ödülleri Töreni canlı yayınla TRT2'de

Bu yıl pandemi nedeniyle birden fazla lokasyonda, normalden daha az sayıda konuğun katılımıyla gerçekleşecek olan Oscar Ödül Töreni, 25 Nisan’ı 26 Nisan’a bağlayan gece canlı yayınla TRT 2 ekranlarında yerini alacak.

AKADEMİ ÖDÜLLERİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Bu yıl 93'üncüsü düzenlenecek olan Akademi ödülleri için bekleyiş sürerken, bu yıl kazananların kimler olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından Los Angeles'taki Union Station ve Dolby Theatre'da eş zamanlı olarak düzenlenecek ödül töreni, canlı yayınla Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT 2 ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak.

TRT Ortak Yapımı olan, Jasmila Zbanic imzalı "Quo Vadis, Aida?" filminin de 'En İyi Uluslararası Film' kategorisinde yarışacağı töreni, TRT 2 stüdyosunda sinema eleştirmenleri Alin Taşçıyan, Mehmet Açar ve Akademi Üyesi Zeynep Atakan yorumlayacak.



26 Nisan gecesi, 93. Akademi Ödülleri, Türkiye saatiyle 03.00'te canlı yayınla TRT 2'de ekrana gelecek.

ADAY FİLMLER DİKKAT ÇEKİYOR

Pandemi nedeniyle iki ay ertelenen 93. Oscar Ödülleri töreni, bu sene fiziki katılımla gerçekleşecek. 23 dalda ödüllerin verileceği gecede; Altın Küre ve BAFTA ödüllerinde de En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerine layık görülen, Chloe Zhao imzalı "Nomadland"; David Fincher imzalı "Mank" ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren ve 6 dalda Oscar'a aday gösterilen "The Trial of the Chicago 7" filmleri dikkat çekiyor.