93 yaşında sandık başına gitti

TOKAT merkeze bağlı Gökçeyol köyünde yaşayan Ahmet Yazıcı (93), oğlu ile birlikte sandığa giderek oyunu kullandı.

Merkeze bağlı Gökçeyol köyünde yaşayan Ahmet Yazıcı, oğlu Şükrü Yazıcı (60) ile oy kullanmak için köy ilkokulunda kurulan sandığa geldi. Yaşı nedeniyle kulağı duymayan, yürümekte ve konuşmakta zorluk çeken Yazıcı, oğlunun yardımı ile oyunu kullandı. 6 çocuğu ve 40 torunu bulunan Ahmet Yazıcı ilerleyen yaşına rağmen vatandaşlık görevini yerine getirdi. Babasının aslında 103 yaşında olduğunu söyleyen oğlu Şükrü Yazıcı (60), "O dönemlerde doğanlar hemen nüfusa yazılmıyormuş. Kimlikte 1926 yazıyor ama, amcalarımdan öğrendim kadarıyla babam 1916 doğumlu" dedi.

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DHA