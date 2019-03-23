93 yaşındaki Ayşe Oral: "Allah, Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş'ın, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Tavşanlı ilçesinin Kışlademirli köyünde ziyaret ettiği 93 yaşındaki Ayşe Oral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sürekli dua ediyor.

Başkan Çetinbaş, 93 yaşındaki Ayşe teyzeyi evinde ziyaret ederek elini öpüp, hayır duası aldıklarını söyledi.

Çetinbaş, "Ayşe teyzemiz Cumhurbaşkanımız için; Allah onu başımızdan eksik etmesin, o var diye bizler rahat uyuyoruz, ayağına taş değmesin, Rabbim onu bütün kötülüklerden muhafaza eylesin. Yarının geleceği evlatlarımıza yön veren o, Allah gücüne güç katsın, istikametten ayırmasın" şeklinde gönlünden dökülen muhabbet dolu dualar etti. Rabbim Ayşe teyzemize hayırlı ömürler versin. Büyüklerimizin hayır duaları, bizleri ayakta tutan manevi direklerdir. Bu dualarla halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA