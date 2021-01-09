94 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth Kovid-19 aşısı oldu!

Koronavirüs salgını nedeniyle toplam can kaybının 80 bini aştığı İngiltere'de şimdiye kadar 1,5 milyon kişi aşılandı. Kraliçe 2. Elizabeth ve Edinburgh Dükü Prens Philip de koronavirüs aşısı olanlar arasında yer aldı.

Buckingham Sarayı, Elizabeth ve 99 yaşındaki Philip'e koronavirüs aşısının Windsor Kalesi'ndeki Kraliyet ailesi doktoru tarafından yapıldığını bildirdi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen korona virüs aşı yönetmeliğine göre, 80 yaşın üzerindeki kişilere aşı kampanyasında öncelik veriliyor. Kraliyet kaynakları, korona virüs aşı yönetmeliğinin söz konusu maddesi uyarınca öncelikli grupta yer alan Kraliçe'nin spekülasyonları önlemek için aşı olduğunu belirtti.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 59 bin 937 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 17 bin 409'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 1035 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 80 bin 868'e ulaştığı İngiltere, İtalya'yı geçerek Avrupa'da en çok can kaybının görüldüğü ülke oldu.

Bir günde 619 bin 941 test yapıldı, böylelikle toplam test sayısı mükerrerler dahil 56 milyon 3 bin 851 oldu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 32 bin 294 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 929'u yoğun bakımda bulunuyor.

HASTANELERDEKİ BASKI ARTIYOR

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı.

Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, Başbakan Boris Johnson, Kovid-19 salgını nedeniyle hastanelerin her zamankinden daha fazla baskı altında olduğunu belirterek, virüsün yayılışını durdurmak için evden çıkılmaması uyarısında bulunmuştu.