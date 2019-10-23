95 milyon TL’lik alt yapı yatırımına vatandaşlardan tam destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin DESKİ aracılığı 5 mahallede başlattığı alt yapı çalışmalarına mahalle muhtarları ve vatandaşlardan tam destek geldi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün 95 milyon lira yatırımla Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe ve Karşıyaka mahalleleri ile Deliktaş Mahallesi'nin alt yapısı yapılmayan bölümünde başladığı toplamda 309 kilometrelik alt yapı çalışması devam ediyor. Bölgenin en büyük ihtiyaçları arasında bulunan alt yapı yatırımının başlamasından son derece memnun olduklarını ifade eden mahalle muhtarları ve vatandaşlar Denizli Büyükşehir Belediyesine tam destek verdi.

Karşıyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Gülmez ise, altyapı konusunda mahallerinde birçok sıkıntı yaşadıklarını belirerek, "Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten sözünde durdu. Altyapı biliyorsunuz görünmeyen yatırım demektir. Böyle bir yatırımın mahallemize gelmesi bizleri çok sevindirdi" dedi.

Kaynak: İHA