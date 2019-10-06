97’nci yılında Atatürk için buluşma

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankaralıların sunduğu hemşehrilik teklifini kabul edişinin 97'nci yılı kapsamında düzenlenen "5 Ekim Atatürk'ün Ankara Hemşeriliğini Kabulü" isimli resepsiyona katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi ve Ankara Kulübü Derneği birlikteliğinde düzenlenen etkinliğe Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Kulübü Derneği Başkanı Dr. Metin Özaslan, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras ve Yaşar Neslihanoğlu, çok sayıda STK temsilcisi ve davetliler katıldı.

"Ankara'nın yiğitleri Atatürk'ü yalnız bırakmadı"

Ankara Seğmenlerinin de geniş katılım gösterdiği etkinlikte konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Ankara hem kurtuluşu hem de kuruluşu temsil eden bir başkenttir. Ankara, binlerce yıl öncesine dayanan şanlı geçmişinden sonra tozlu bir kasabaya dönüşmüş kimsesiz bağrını, ulusal bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarına, halk devriminin önderi Gazi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarına açan bir şehir olmuştur. Ankara ile Türk milletinin kaderi de paralellik gösterir" diye konuştu.

"Ankara'yı bu ülkenin kalbi olarak seçen Atatürk'ü, Ankara'nın yiğit ve yurtsever insanları yalnız bırakmamıştır" ifadelerini kullanan Yaşar, "Ankaralılar, Atatürk'e 97 yıl önce fahri hemşerilik unvanı vermiş ve kendisi Hacı Bayram kütüğüne kaydolmuştur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı cumhuriyet meşalesi ve bağımsızlığımızın sembolü Ankara sonsuza kadar başkentimiz olarak kalacaktır" şeklinde konuştu.

"Ulus bölgesine hak ettiği değeri kazandıracağız"

Programda yaptığı konuşmada, "Geçmişine sahip çıkmayan toplumlar, hafızasını kaybetmiş insan gibidir" diye sözlerine başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kurtuluş harbinin o önemli günlerini mutlaka hatırlamamız gerekiyor. 5 ve 13 Ekim'i, 27 Aralığı unutmamalıyız. Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda Ankara'nın en önemli merkezi Ulus bölgesiydi. Bizler de bu tür toplantıları, Ulus ve civarına getirerek bölgenin eski önemini kazanmasını ve kıymetli günlerine dönmesini amaçlıyoruz. Bu amaçla Kent Konseyi ve diğer paydaşlarla birlikte çalışıyoruz. Genelkurmay'ın önünde bulunan ve kaldırılan saati 23 Nisan tarihine kadar tekrar başkente kazandıracağız. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin önemli bir rölyefinin heykelini Ankara'ya kazandıracağız. Şehirde bulunan simgelerin, o şehrin hafızasını yansıtması gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün, hemşehriliği kabul ettiği bu önemli günü kutlamak amacıyla burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Kaynak: İHA