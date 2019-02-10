98 sağlıkçı binlerce kişiye hizmet verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın mitinginde görev yapan 98 sağlık personeli, alanı dolduran binlerce kişiye hizmet verdi.

Yedi gün yirmi dört saat vatandaşa hizmet veren İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık İstasyonları ve UMKE ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın mitinginde, rahatsızlanan vatandaşlara çadır hastanede müdahale ederek hastanelere sevklerini sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği mitinginde 112 acil sağlık ve UMKE sağlık personellerinden oluşan 98 personel ve 11 ambulansı görev aldı. Olası aksaklıkların yaşanmaması için İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mete Erki, Başkan Yardımcısı Dr. Ali Emrah Erginbay, UMKE ve Afet Birim Sorumlusu Mehmet Yılmaz, Başhekim Yardımcıları Dr. Okşan Köse Komesli ve Dr. Burak Görür de ekiplerin başında bulunarak, sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı.

Binlerce kişiye hiçbir sıkıntı yaşanmadan hizmet veren sağlık personellerine teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "İl Sağlık Müdürlüğü olarak hafta içi ve hafta sonu mesai mevhumu olmaksızın vatandaşlarımızın 7/24 yanındayız" dedi.

Kaynak: İHA